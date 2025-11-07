В Украине стремительно распространяется яркое растение из "черного списка": чем оно опасно

О каком растении идет речь

Украинцам рассказали, что в эту осеннюю пору вдоль дорог и на лугах Украины до сих пор цветет растение с ярко-желтыми соцветиями.

Речь идет о гринделии растопыренной - Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal.

Согласно информации научного сотрудника Нижнеднестровского НПП Натальи Товстухи, в Украине гринделия:

считается опасной для природных растительных сообществ;

входит в так называемый "черный список" видов с высокой инвазионной способностью.

Как выглядит гринделия

Сообщается, что гринделия растопыренная - представитель семейства Астровых.

Соцветие у нее имеет вид корзины, которая состоит из многих цветочков, обернутых несколькими рядами маленьких листочков.

Подчеркивается, что это растение легко распознается по отогнутым наружу шиловидным кончикам липких листочков обертки.

Гринделия растопыренная (фото: facebook.com/nizhnednestrovsky)

Откуда растение попало в Украину

В Нижнеднестровском НПП сообщили, что родина этого вида растений - Северная Америка.

Уточняется, что в Украину его семена попали с фуражом (кормом) для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой из США.

Примечательно, что там гринделия растопыренная издавна использовалась индейцами для лечения многочисленных болезней.

Чем опасна гринделия растопыренная

Сегодня гринделию растопыренную используют в целом:

в фармакологии (она входит в официальные фармакопеи многих стран как ценное лекарственное сырье);

в парфюмерии (ее ароматическая смола используется как фиксатор запахов).

В то же время в Украине ее считают опасной.

Это объясняется тем, что гринделия растопыренная - благодаря неприхотливости к условиям роста и большому количеству семян - активно укореняется как в естественных, так и полуприродных местообитаниях.

При этом она вытесняет местные виды растений (поэтому и была занесена в так называемый "черный список").

Публикация НПП (скриншот: facebook.com/nizhnednestrovsky)