В Украине стремительно распространяется яркое растение из "черного списка": чем оно опасно

Осенью вдоль дорог и на лугах Украины до сих пор можно встретить красивое ярко-желтое растение, которое считается опасным и даже входит в так называемый "черный список" видов с высокой инвазионной способностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Нижнеднестровского национального природного парка в Facebook.
Украинцам рассказали, что в эту осеннюю пору вдоль дорог и на лугах Украины до сих пор цветет растение с ярко-желтыми соцветиями.
Речь идет о гринделии растопыренной - Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal.
Согласно информации научного сотрудника Нижнеднестровского НПП Натальи Товстухи, в Украине гринделия:
Сообщается, что гринделия растопыренная - представитель семейства Астровых.
Соцветие у нее имеет вид корзины, которая состоит из многих цветочков, обернутых несколькими рядами маленьких листочков.
Подчеркивается, что это растение легко распознается по отогнутым наружу шиловидным кончикам липких листочков обертки.
В Нижнеднестровском НПП сообщили, что родина этого вида растений - Северная Америка.
Уточняется, что в Украину его семена попали с фуражом (кормом) для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой из США.
Примечательно, что там гринделия растопыренная издавна использовалась индейцами для лечения многочисленных болезней.
Сегодня гринделию растопыренную используют в целом:
В то же время в Украине ее считают опасной.
Это объясняется тем, что гринделия растопыренная - благодаря неприхотливости к условиям роста и большому количеству семян - активно укореняется как в естественных, так и полуприродных местообитаниях.
При этом она вытесняет местные виды растений (поэтому и была занесена в так называемый "черный список").
Напомним, ранее мы сообщали, что в Новгород-Северском районе Черниговской области был введен карантин на площади 301,37 га из-за опасного сорняка.
Кроме того, мы рассказывали об опасном растении в Украине, которое может вызвать сильные ожоги, привести к некрозу тканей и даже ампутации конечностей.
Читайте также, какая сельскохозяйственная культура в Украине больше всего истощает землю и выжимает из почв максимум.