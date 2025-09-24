Карантин на 300 гектарах: у Чернігівській області попередили про небезпечний бур'ян
У Новгород-Сіверскому районі Чернігівської області - на площі 301,37 га - було запроваджено карантин по амброзії полинолистій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Кому в Україні шкодить амброзія
Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, амброзія полинолиста - один із найнебезпечніших бур'янів, який:
- активно розповсюджується територією України;
- завдає великої шкоди здоров'ю людей;
- завдає великої шкоди сільському господарству;
- завдає шкоди стану довкілля в цілому.
Йдеться про однорічний бур'ян з міцною кореневою системою (що проникає на глибину до 4 м), рослина якого за зовнішнім виглядом схожа на коноплі, а за розмірами та формою листків нагадує полин гіркий (звідки й назва - "полинолиста").
Амброзію можна зустріти майже скрізь - вздовж доріг, на пустирях, у полях, біля будинків, на подвір'ях і навіть у квітниках.
Коли цвіте бур'ян і як розповсюджується
Українцям розповіли, що сходи амброзії полинолистої з'являються у квітні (при температурі 8-0°C). Цвітіння відбувається з кінця липня до вересня, а насіння дозріває в вересні-жовтні.
"Одна рослина дає 30-40 тисяч насінин, а деякі екземпляри - до 100 тисяч. Насіння зберігає життєздатність в ґрунті до 40 років", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Уточнюється, що насіння амброзії може бути занесене в регіони, вільні від цього бур'яну, з насіннєвим та продовольчим зерном, продуктами переробки зерна (шрот соєвий, комбікорми тощо), із сіном, соломою, силосом (в тому числі й з підстилкою у вантажних автомашинах), щебнем, піском та іншими матеріалами.
Крім того, на значні відстані воно переноситься з водним потоками, транспортом і птахами (для яких насіння амброзії є кормом).
Чому цвітіння амброзії небезпечне для людей
Під час цвітіння, яке триває з липня по жовтень, кожна рослина амброзії утворює мільярди пилкових зерен, які:
- піднімаються у повітря;
- переносяться на великі відстані;
- викликають у чутливих людей алергічне захворювання.
Може йтися про алергічний риніт, кон'юнктивіт, бронхіальну астму, мігрені, кропивницю та навіть лихоманку.
Особливо тяжко переносять такі симптоми, викликані бур'яном, люди з хронічними хворобами дихальної системи, діти та літні громадяни.
"Часто це супроводжується підвищеною температурою, головним болем та загальним виснаженням організму", - додали в Держпродспоживслужбі.
Амброзія - небезпечний бур'ян (ілюстрація: dpss.gov.ua)
Що відомо про карантин у Чернігівській області
Українцям розповіли, що головний спеціаліст відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області (разом із представниками міської ради) провів фітосанітарний моніторинг наявних вогнищ амброзії полинолистої в місті Новгород-Сіверський.
Це було зроблено відповідно до затвердженого раніше розпорядженням Новгород-Сіверської райдержадміністрації плану "фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ карантинного організму амброзії полинолистої".
"Загалом на території Новгород-Сіверского району карантин по амброзії полинолистій запроваджено на площі 301,37 га", - повідомили громадянам.
Згідно з розпорядженням державного фітосанітарного інспектора (про здійснення фітосанітарних заходів землевласників і землекористувачів на територіях яких виявлено амброзію полинолисту), необхідно вчасно проводити локалізаційно-ліквідаційні заходи.
Зазначається, що у разі невиконання розпорядження на землевласників і землекористувачів можуть бути накладені штрафні санкції відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
"Тож надзвичайно важливо сьогодні не допустити розповсюдження агресивного і небезпечного бур'яну", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Уточнюється, що боротьба з амброзією - не разова акція, а постійний процес.
"Здоров'я мешканців громад - у руках самих громадян. Чисте довкілля і свіже повітря - це не лише комфорт, а й наша з вами відповідальність", - вважають експерти держслужби.
Як можна боротись з амброзією
Під час фітосанітарного моніторингу наявних вогнищ амброзії полинолистої в місті Новгород-Сіверський було встановлено, що там було проведено механічне знищення рослин амброзії полинолистої.
Повідомляється водночас, що для боротьби з бур'яном - крім механічного - можна застосовувати агротехнічний і хімічний методи боротьби.
Агротехнічний метод передбачає:
- очищення посівного матеріалу;
- дотримання чергування культур у сівозмінах;
- основний і передпосівний обробіток ґрунту;
- вчасний догляд за посівами.
Тим часом у населених пунктах у вогнищах амброзії полинолистої допускається створення газонів з багаторічних трав - оскільки вони пригнічують чисельність, ріст і розвиток амброзії.
"На полях найкращий захист від цієї рослини забезпечують культури суцільного посіву, що формують потужну листостеблову масу: озимі пшениця, жито, ячмінь, тритікале", - додали у Держпродспоживслужбі.
Насамкінець хімічний метод вважається доцільно застосовувати:
- у промислових зонах;
- на узбіччях доріг;
- на сільськогосподарських угіддях.
Йдеться про застосування гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.
"Досягти високого результату при застосуванні хімічних препаратів можна у фазі до 2-4-х справжніх листочків амброзії. У більш пізніх фазах розвитку амброзії ефективність дії хімічних препаратів суттєво знижується", - підсумували у Держпродспоживслужбі.
