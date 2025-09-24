ua en ru
Карантин на 300 гектарах: у Чернігівській області попередили про небезпечний бур'ян

Середа 24 вересня 2025 14:32
Карантин на 300 гектарах: у Чернігівській області попередили про небезпечний бур'ян В одному з районів Чернігівської області оголосили боротьбу з амброзією (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Новгород-Сіверскому районі Чернігівської області - на площі 301,37 га - було запроваджено карантин по амброзії полинолистій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Кому в Україні шкодить амброзія

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, амброзія полинолиста - один із найнебезпечніших бур'янів, який:

  • активно розповсюджується територією України;
  • завдає великої шкоди здоров'ю людей;
  • завдає великої шкоди сільському господарству;
  • завдає шкоди стану довкілля в цілому.

Йдеться про однорічний бур'ян з міцною кореневою системою (що проникає на глибину до 4 м), рослина якого за зовнішнім виглядом схожа на коноплі, а за розмірами та формою листків нагадує полин гіркий (звідки й назва - "полинолиста").

Амброзію можна зустріти майже скрізь - вздовж доріг, на пустирях, у полях, біля будинків, на подвір'ях і навіть у квітниках.

Коли цвіте бур'ян і як розповсюджується

Українцям розповіли, що сходи амброзії полинолистої з'являються у квітні (при температурі 8-0°C). Цвітіння відбувається з кінця липня до вересня, а насіння дозріває в вересні-жовтні.

"Одна рослина дає 30-40 тисяч насінин, а деякі екземпляри - до 100 тисяч. Насіння зберігає життєздатність в ґрунті до 40 років", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Уточнюється, що насіння амброзії може бути занесене в регіони, вільні від цього бур'яну, з насіннєвим та продовольчим зерном, продуктами переробки зерна (шрот соєвий, комбікорми тощо), із сіном, соломою, силосом (в тому числі й з підстилкою у вантажних автомашинах), щебнем, піском та іншими матеріалами.

Крім того, на значні відстані воно переноситься з водним потоками, транспортом і птахами (для яких насіння амброзії є кормом).

Чому цвітіння амброзії небезпечне для людей

Під час цвітіння, яке триває з липня по жовтень, кожна рослина амброзії утворює мільярди пилкових зерен, які:

  • піднімаються у повітря;
  • переносяться на великі відстані;
  • викликають у чутливих людей алергічне захворювання.

Може йтися про алергічний риніт, кон'юнктивіт, бронхіальну астму, мігрені, кропивницю та навіть лихоманку.

Особливо тяжко переносять такі симптоми, викликані бур'яном, люди з хронічними хворобами дихальної системи, діти та літні громадяни.

"Часто це супроводжується підвищеною температурою, головним болем та загальним виснаженням організму", - додали в Держпродспоживслужбі.

Карантин на 300 гектарах: у Чернігівській області попередили про небезпечний бур'янАмброзія - небезпечний бур'ян (ілюстрація: dpss.gov.ua)

Що відомо про карантин у Чернігівській області

Українцям розповіли, що головний спеціаліст відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області (разом із представниками міської ради) провів фітосанітарний моніторинг наявних вогнищ амброзії полинолистої в місті Новгород-Сіверський.

Це було зроблено відповідно до затвердженого раніше розпорядженням Новгород-Сіверської райдержадміністрації плану "фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ карантинного організму амброзії полинолистої".

"Загалом на території Новгород-Сіверского району карантин по амброзії полинолистій запроваджено на площі 301,37 га", - повідомили громадянам.

Згідно з розпорядженням державного фітосанітарного інспектора (про здійснення фітосанітарних заходів землевласників і землекористувачів на територіях яких виявлено амброзію полинолисту), необхідно вчасно проводити локалізаційно-ліквідаційні заходи.

Зазначається, що у разі невиконання розпорядження на землевласників і землекористувачів можуть бути накладені штрафні санкції відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"Тож надзвичайно важливо сьогодні не допустити розповсюдження агресивного і небезпечного бур'яну", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Уточнюється, що боротьба з амброзією - не разова акція, а постійний процес.

"Здоров'я мешканців громад - у руках самих громадян. Чисте довкілля і свіже повітря - це не лише комфорт, а й наша з вами відповідальність", - вважають експерти держслужби.

Як можна боротись з амброзією

Під час фітосанітарного моніторингу наявних вогнищ амброзії полинолистої в місті Новгород-Сіверський було встановлено, що там було проведено механічне знищення рослин амброзії полинолистої.

Повідомляється водночас, що для боротьби з бур'яном - крім механічного - можна застосовувати агротехнічний і хімічний методи боротьби.

Агротехнічний метод передбачає:

  • очищення посівного матеріалу;
  • дотримання чергування культур у сівозмінах;
  • основний і передпосівний обробіток ґрунту;
  • вчасний догляд за посівами.

Тим часом у населених пунктах у вогнищах амброзії полинолистої допускається створення газонів з багаторічних трав - оскільки вони пригнічують чисельність, ріст і розвиток амброзії.

"На полях найкращий захист від цієї рослини забезпечують культури суцільного посіву, що формують потужну листостеблову масу: озимі пшениця, жито, ячмінь, тритікале", - додали у Держпродспоживслужбі.

Насамкінець хімічний метод вважається доцільно застосовувати:

  • у промислових зонах;
  • на узбіччях доріг;
  • на сільськогосподарських угіддях.

Йдеться про застосування гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

"Досягти високого результату при застосуванні хімічних препаратів можна у фазі до 2-4-х справжніх листочків амброзії. У більш пізніх фазах розвитку амброзії ефективність дії хімічних препаратів суттєво знижується", - підсумували у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечну рослину в Україні, яка може спричинити сильні опіки, призвести до некрозу тканин і навіть ампутації кінцівок.

Крім того, ми пояснювали, чи небезпечний врожай, вирощений біля зони бойових дій.

Читайте також, яка сільськогосподарська культура в Україні найбільше виснажує землю і витискає з ґрунтів максимум.

