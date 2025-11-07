ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Україні стрімко поширюється яскрава рослина з "чорного списку": чим вона небезпечна

П'ятниця 07 листопада 2025 14:30
В Україні стрімко поширюється яскрава рослина з "чорного списку": чим вона небезпечна Гринделія розчепірена потрапила до "чорного списку" рослин в Україні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Восени уздовж доріг і на луках України досі можна зустріти красиву яскраво-жовту рослину, яка вважається небезпечною та навіть входить до так званого "чорного списку" видів з високою інвазійною спроможністю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Нижньодністровського національного природного парку у Facebook.

Про яку рослину йдеться

Українцям розповіли, що цієї осінньої пори уздовж доріг і на луках України досі цвіте рослина з яскраво-жовтими суцвіттями.

Йдеться про гринделію розчепірену - Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal.

Згідно з інформацією наукового співробітника Нижньодністровського НПП Наталії Товстухи, в Україні гринделія:

  • вважається небезпечною для природних рослинних угруповань;
  • входить до так званого "чорного списку" видів з високою інвазійною спроможністю.

Який вигляд має гринделія

Повідомляється, що гринделія розчепірена - представник родини Айстрових.

Суцвіття в неї має вигляд кошика, який складається з багатьох квіточок, обгорнутих кількома рядами маленьких листочків.

Наголошується, що ця рослина легко розпізнається за відігнутими назовні шилоподібним кінчикам липких листочків обгортки.

В Україні стрімко поширюється яскрава рослина з &quot;чорного списку&quot;: чим вона небезпечнаГринделія розчепірена (фото: facebook.com/nizhnednestrovsky)

Звідки рослина потрапила в Україну

У Нижньодністровському НПП повідомили, що батьківщина цього виду рослин - Північна Америка.

Уточнюється, що в Україну її насіння потрапило з фуражем (кормом) для коней, який поставлявся під час Другої Світової зі США.

Примітно, що там гринделія розчепірена здавна використовувалась індіанцями для лікування численних хвороб.

Чим небезпечна гринделія розчепірена

Сьогодні гринделію розчепірену використовують в цілому:

  • у фармакології (вона входить до офіційних фармакопей багатьох країн як цінна лікарська сировина);
  • у парфумерії (її ароматична смола використовується як фіксатор запахів).

Водночас в Україні її вважають небезпечною.

Це пояснюється тим, що гринделія розчепірена - завдяки невибагливості до умов зростання та великій кількості насіння - активно вкорінюється як у природних, так і напівприродних місцезростаннях.

При цьому вона витісняє місцеві види рослин (тому й була занесена до так званого "чорного списку").

В Україні стрімко поширюється яскрава рослина з &quot;чорного списку&quot;: чим вона небезпечнаПублікація НПП (скриншот: facebook.com/nizhnednestrovsky)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області було запроваджено карантин на площі 301,37 га через небезпечний бур'ян.

Крім того, ми розповідали про небезпечну рослину в Україні, яка може спричинити сильні опіки, призвести до некрозу тканин і навіть ампутації кінцівок.

Читайте також, яка сільськогосподарська культура в Україні найбільше виснажує землю і витискає з ґрунтів максимум.

