Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні стався землетрус: що відомо

Фото: в Україні зафіксували землетрус (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Чортківському районі Тернопільської області зафіксували землетрус магнітудою 2,9. Підземні поштовхи сталися ввечері 11 грудня, їх відчули місцеві жителі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю ДКА.

Землетрус зареєстрували у четвер, 11 грудня, о 21.33. За офіційними даними, епіцентр землетрусу розташовувався у Мельнице-Подільській громаді Чортківського району. Глибина залягання джерела становила 3 кілометри, а магнітуда - 2,9 за шкалою Ріхтера.

Такі підземні коливання відносять до категорії відчутних - їх можуть помітити люди, однак вони зазвичай не несуть небезпеки.

Як наголошується, станом на зараз повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Фото: землетрус зафіксували у Чортківському районі Тернопільської області  (скриншот з сайту ГЦСК)

Фахівці додають, що для уточнення параметрів підземних поштовхів громадян, які могли щось відчути, просять залишити повідомлення на офіційному сайті ГЦСК.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, в Україні періодично стаються слабкі землетруси. Найчастіше сейсмологи їх фіксують у гірських регіонах країни.

Зокрема, в ніч на 8 грудня у Закарпатській області зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера). Він належав до категорії невідчутних.

Раніше у Чернівецькій області зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,4 на глибині 3 км - він належить до невідчутних і не становив загрози. Епіцентр розташовувався поблизу села Білоусівка.

Перед тим, 13 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 на глибині 3 км. Поштовхи сталися поблизу селища Конятин і належать до категорії ледве відчутних. Фахівці нагадують, що це вже не перший незначний землетрус останнім часом.

Цьогоріч підземну активність фіксували й на Полтавщині. 1 лютого 2025 року мешканці Полтави у соцмережах скаржилися на відчутні поштовхи, особливо на верхніх поверхах будинків. Згодом у Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що неподалік міста зафіксували землетрус магнітудою 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

Україна