В Україні стався землетрус: що відомо

Землетруси в Україні

Нагадаємо, в Україні періодично стаються слабкі землетруси. Найчастіше сейсмологи їх фіксують у гірських регіонах країни.

Зокрема, в ніч на 8 грудня у Закарпатській області зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера). Він належав до категорії невідчутних.

Раніше у Чернівецькій області зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,4 на глибині 3 км - він належить до невідчутних і не становив загрози. Епіцентр розташовувався поблизу села Білоусівка.

Перед тим, 13 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 на глибині 3 км. Поштовхи сталися поблизу селища Конятин і належать до категорії ледве відчутних. Фахівці нагадують, що це вже не перший незначний землетрус останнім часом.

Цьогоріч підземну активність фіксували й на Полтавщині. 1 лютого 2025 року мешканці Полтави у соцмережах скаржилися на відчутні поштовхи, особливо на верхніх поверхах будинків. Згодом у Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що неподалік міста зафіксували землетрус магнітудою 3,67 бала за шкалою Ріхтера.