В Україні стартував додатковий набір до вишів: хто ще може вступити цьогоріч

Хто може взяти участь у додатковому наборі

Додатковий набір передбачений для вступників, які з певних причин не подали заяву до 1 серпня, а також для тих, хто хоче здобути ще одну вищу освіту.

Водночас є важливе обмеження. Якщо під час основної вступної кампанії вступник використав усі 10 можливостей для подання заяв, взяти участь у додатковому наборі він уже не зможе.

Реєстрація електронних заяв під час додаткового набору відбувається відповідно до правил конкретного закладу вищої освіти. Виші можуть проводити її в одну або кілька сесій.

Коли зараховуватимуть вступників

Після завершення реєстрації заяв у межах кожної хвилі виш проводить конкурсний відбір. На це передбачено 15 днів, після чого відбувається зарахування вступників на навчання.

Загалом зарахування на контракт у межах вступної кампанії 2026 року може тривати до 15 жовтня.

Тому вступникам, які не встигли подати заяву в основний період, варто стежити за інформацією обраного університету про додатковий набір та строки подання документів.