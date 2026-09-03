В Украине стартовал дополнительный набор в вузы: кто еще может поступить в этом году

В украинских заведениях высшего образования, которые не использовали весь лицензированный объем, начался дополнительный набор абитуриентов на бакалавриат по контрактной форме. Подать заявление могут, в частности те, кто не успел сделать это во время основного периода вступительной кампании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Дополнительный набор предусмотрен для абитуриентов, которые по определенным причинам не подали заявление до 1 августа, а также для тех, кто хочет получить еще одно высшее образование.
В то же время существует важное ограничение. Если во время основной вступительной кампании абитуриент использовал все 10 возможностей для подачи заявлений, принять участие в дополнительном наборе он уже не сможет.
Регистрация электронных заявлений при дополнительном наборе происходит в соответствии с правилами конкретного учреждения высшего образования. Вузы могут проводить ее в одну или несколько сессий.
После завершения регистрации заявлений в пределах каждой волны вуз проводит конкурсный отбор. На это предусмотрено 15 дней, после чего происходит зачисление поступающих на обучение.
В целом зачисление на контракт в рамках вступительной кампании 2026 года может продолжаться до 15 октября.
Поэтому поступающим, не успевшим подать заявление в основной период, следует следить за информацией избранного университета о дополнительном наборе и сроках подачи документов.
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