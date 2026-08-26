Українським вишам радять організувати навчання по суботах: у чому причина
У новому навчальному році університетам рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи для цього суботні дні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН до керівників закладів вищої освіти "Про організацію освітнього процесу в ЗВО під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років".
Головне:
- Сучасні реалії: у п'ятий рік повномасштабної агресії РФ вишам необхідно перейти до стратегічного управління стійкістю (а не просто адаптації до викликів).
- Попередній досвід: забезпечення якісного навчання в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів.
- Оптимізація навчання: МОН пропонує ущільнити графік за рахунок суббот (восени 2026 року та навесні 2027 року), за потреби - продовжити навчальний процес влітку, а також активно використовувати дистанційний формат і цифровізацію.
- Безпека й укриття: проведення занять в очному чи змішаному форматі має суворо орієнтуватися на місткість захисних споруд і їхню відповідність вимогам.
- Умови для людей: вишам радять здійснити зонування матеріально-технічної бази, щоб концентрувати роботу, навчання та проживання студентів у найбільш захищених та енергоефективних будівлях.
- Енергонезалежність: ЗВО рекомендують залучати альтернативні джерела живлення (генератори, газотурбінні установки, пічне опалення) та забезпечити стале функціонування комунальних мереж.
Чим важливий лист МОН
У листі МОН (від імені заступника міністра Миколи Трофименка) до керівників закладів вищої освіти зазначається, що п'ятий рік повномасштабної збройної агресії РФ проти України вимагає від системи вищої освіти:
- не просто адаптації до викликів;
- а переходу до стратегічного управління стійкістю.
"Досвід попередніх років довів, що забезпечення якісного освітнього процесу в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів", - йдеться у документі (від 20 серпня 2026 року).
Далі міститься низка рекомендацій МОН (пропозицій для ЗВО), що мають на меті сприяти:
- належній підготовці до осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року;
- мінімізації освітніх втрат;
- організації безпеки учасників освітнього процесу.
Так, наприклад, у МОН нагадали про доцільність докласти зусилля для:
- залучення альтернативних джерел енергії та незалежних джерел живлення;
- забезпечення вишів відповідним устаткуванням (резервні генератори, запаси пального до них, електрогенератори, газотурбінні та газопоршневі установки, запаси вугілля та дров для пічного опалення тощо);
- забезпечення сталого функціонування комунальних мереж (опалення, освітлення, водовідведення/підведення тощо).
Як пропонують оптимізувати навчання
Перш за все, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні:
- восени 2026 року;
- навесні 2027 року.
"Із можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів)", - додали в МОН.
За необхідності ЗВО радять проводити у дистанційному форматі:
- навчальні заняття;
- практичну підготовку;
- контрольні заходи;
- виконання індивідуальних завдань.
А в традиційному (очному) форматі - ті форми освітнього процесу, види навчальних занять або окремі освітні компоненти, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно.
При цьому орієнтуватись необхідно на те, скільки людей може вмістити наявне у приміщенні закладу освіти укриття.
"Для проведення в них окремих занять, вони мають відповідати мінімальним вимогам для належної організації освітнього процесу", - уточнили в МОН.
Крім того, міністерство нагадує про необхідність максимально цифровізувати навчальний контент із забезпеченням можливості асинхронного навчання.
Йдеться про доступ до:
- завантажених лекцій;
- лабораторних практикумів;
- автономних засобів самоконтролю тощо.
Вишам рекомендують також здійснити зонування матеріально-технічної бази, щоб у разі критичного дефіциту енергоресурсів концентрувати навчання, роботу служб і проживання студентів у найбільш захищених та енергоефективних будівлях.
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