Стипендії зростуть удвічі: скільки платитимуть з 1 вересня та хто отримає 10 тисяч гривень

Головне: З 1 вересня 2026 року академічні стипендії студентів зростуть удвічі.

Найпоширеніша стипендія у закладах вищої освіти збільшиться з 2 000 до 4 000 грн.

Для окремих спеціальностей підвищена стипендія становитиме 5 100 грн.

Іменні стипендії Кабміну для студентів університетів зростуть до 8 000 грн.

Удвічі збільшать також окремі стипендії для переможців учнівських олімпіад і конкурсів.

Підвищення стипендії в Україні

Рішення підготувало Міністерство освіти і науки на виконання ініціативи президента щодо посилення фінансової підтримки студентської молоді.

За даними МОН, у державному бюджеті на 2026 рік на виплату академічних та іменних стипендій передбачили на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.

"Подвоєння виплат робить державну підтримку відчутнішою та дає більше можливостей зосередитися на навчанні й академічних результатах", - зазначив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Якими будуть нові академічні стипендії

Зміни торкнуться студентів, які навчаються за державним замовленням.

Новий розмір стипендій (інфографіка МОН)

Зростуть виплати переможцям олімпіад

Кабмін також удвічі підвищив окремі стипендії для учнів і студентів, які стали переможцями інтелектуальних змагань.

Новий розмір стипендій (інфографіка МОН)

Окремо уряд установив нові розміри стипендій Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:

2 500 грн для учнів мистецьких ліцеїв;

7 600 грн для студентів фахової передвищої освіти;

10 000 грн для студентів бакалаврату й магістратури.

Які ще зміни передбачає постанова

Окрім підвищення розміру виплат, уряд врегулював право на академічні стипендії для аспірантів денної форми, які навчаються у приватних закладах вищої освіти за державним замовленням.

Також право на призначену академічну стипендію зберігатиметься за студентами під час участі в програмах академічної мобільності відповідно до встановлених умов.