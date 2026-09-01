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Сотні тисяч студентів: що обирає молодь і в яких вишах найбільше першокурсників

12:40 01.09.2026 Вт
3 хв
Кожен другий бюджетник навчатиметься за спеціальністю з особливою підтримкою
aimg Ірина Костенко
Сотні тисяч студентів: що обирає молодь і в яких вишах найбільше першокурсників Вступна кампанія триває, тож кількість студентів ще може збільшитись (фото ілюстративне: Getty Images)
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Новий навчальний рік у закладах вищої освіти України розпочинають в цілому понад мільйон студентів. Сотні тисяч із них - вступники, зараховані на бакалаврат і магістратуру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Скількох вступників зарахували цього року

За даними МОН, в цілому новий навчальний рік розпочинають понад 1 мільйон студентів закладів вищої освіти.

При цьому майже 300 тисяч із них - вступники, які були зараховані цього року на бакалаврат і магістратуру (починають новий етап навчання в українських університетах).

"Усі вони - обирають здобувати українську вищу освіту", - наголосили в міністерстві.

Що показали результати вступу на бакалаврат

У межах вступу на бакалаврат (а також медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру) станом на 1 вересня 2026 року:

  • подано понад 1,2 млн заяв на конкурсні пропозиції;
  • алгоритм сформував 212 837 рекомендацій: 73 129 - на бюджет, 139 708 - на контракт;
  • зараховано 222 342 вступники: 70 510 - на бюджет, 151 832 - на контракт;
  • 96,4% бюджетних рекомендацій завершилися зарахуванням;
  • 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 92,7% - за одним із трьох найвищих пріоритетів.

Повідомляється, що 6 132 вступники скористалися квотою-2 - спеціальними умовами вступу для визначених категорій із тимчасово окупованих територій (ТОТ) і територій активних бойових дій.

Які спеціальності отримали найбільше студентів

У МОН розповіли, що найбільше вступників було зараховано на такі спеціальності:

  • менеджмент - 19 681;
  • психологія - 12 140;
  • середня освіта - 9 094;
  • філологія - 8 754;
  • маркетинг - 7 979.

В яких містах буде найбільше першокурсників

Українцям повідомили, що понад половина першокурсників - 57,2% - будуть навчатися у п'яти найбільших освітніх центрах:

  • Києві;
  • Львові;
  • Одесі;
  • Харкові;
  • Дніпрі.

Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах.

"На конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв", - уточнили в МОН.

Скільки бюджетників отримують особливу підтримку

Цього року за спеціальністю з особливою підтримкою держави навчатиметься кожен другий новозарахований бюджетник.

"49 475 вступників, зарахованих на бюджет, навчатимуться за спеціальностями з особливою підтримкою держави - напрямами, важливими для відновлення та розвитку України", - пояснили в МОН.

Це, зокрема, майбутні:

  • вчителі;
  • інженери;
  • будівельники;
  • аграрії;
  • фахівці інших напрямів, підготовку яких держава стимулює відповідно до потреб країни.

"Загалом це 50,2% новозарахованих студентів, які навчатимуться за державним замовленням", - констатували в міністерстві.

В які виші зарахували найбільше студентів

Розповідаючи про університети з найбільшою кількістю зарахувань, у МОН зауважили, що найбільше вступників на бакалаврат зарахували:

  • Національний університет "Львівська політехніка" - 12 175;
  • КПІ імені Ігоря Сікорського - 8 148;
  • КНУ імені Тараса Шевченка - 7 835;
  • ЛНУ імені Івана Франка - 7 706;
  • Державний торговельно-економічний університет - 5 317.

До якого числа триває вступна кампанія

Насамкінець у МОН нагадали, що вступна кампанія в Україні продовжується.

"Основний етап зарахування завершено, однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що взяти участь у конкурсному доборі на вакантні контрактні місця ще можуть вступники, які:

  • або не отримали рекомендації під час автоматизованого розподілу;
  • або не виконали вимоги за наданою рекомендацією.

Нагадаємо, раніше МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ під час війни.

Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.

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