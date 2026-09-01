Сотні тисяч студентів: що обирає молодь і в яких вишах найбільше першокурсників
Новий навчальний рік у закладах вищої освіти України розпочинають в цілому понад мільйон студентів. Сотні тисяч із них - вступники, зараховані на бакалаврат і магістратуру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Скількох вступників зарахували цього року
За даними МОН, в цілому новий навчальний рік розпочинають понад 1 мільйон студентів закладів вищої освіти.
При цьому майже 300 тисяч із них - вступники, які були зараховані цього року на бакалаврат і магістратуру (починають новий етап навчання в українських університетах).
"Усі вони - обирають здобувати українську вищу освіту", - наголосили в міністерстві.
Що показали результати вступу на бакалаврат
У межах вступу на бакалаврат (а також медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру) станом на 1 вересня 2026 року:
- подано понад 1,2 млн заяв на конкурсні пропозиції;
- алгоритм сформував 212 837 рекомендацій: 73 129 - на бюджет, 139 708 - на контракт;
- зараховано 222 342 вступники: 70 510 - на бюджет, 151 832 - на контракт;
- 96,4% бюджетних рекомендацій завершилися зарахуванням;
- 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 92,7% - за одним із трьох найвищих пріоритетів.
Повідомляється, що 6 132 вступники скористалися квотою-2 - спеціальними умовами вступу для визначених категорій із тимчасово окупованих територій (ТОТ) і територій активних бойових дій.
Які спеціальності отримали найбільше студентів
У МОН розповіли, що найбільше вступників було зараховано на такі спеціальності:
- менеджмент - 19 681;
- психологія - 12 140;
- середня освіта - 9 094;
- філологія - 8 754;
- маркетинг - 7 979.
В яких містах буде найбільше першокурсників
Українцям повідомили, що понад половина першокурсників - 57,2% - будуть навчатися у п'яти найбільших освітніх центрах:
- Києві;
- Львові;
- Одесі;
- Харкові;
- Дніпрі.
Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах.
"На конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв", - уточнили в МОН.
Скільки бюджетників отримують особливу підтримку
Цього року за спеціальністю з особливою підтримкою держави навчатиметься кожен другий новозарахований бюджетник.
"49 475 вступників, зарахованих на бюджет, навчатимуться за спеціальностями з особливою підтримкою держави - напрямами, важливими для відновлення та розвитку України", - пояснили в МОН.
Це, зокрема, майбутні:
- вчителі;
- інженери;
- будівельники;
- аграрії;
- фахівці інших напрямів, підготовку яких держава стимулює відповідно до потреб країни.
"Загалом це 50,2% новозарахованих студентів, які навчатимуться за державним замовленням", - констатували в міністерстві.
В які виші зарахували найбільше студентів
Розповідаючи про університети з найбільшою кількістю зарахувань, у МОН зауважили, що найбільше вступників на бакалаврат зарахували:
- Національний університет "Львівська політехніка" - 12 175;
- КПІ імені Ігоря Сікорського - 8 148;
- КНУ імені Тараса Шевченка - 7 835;
- ЛНУ імені Івана Франка - 7 706;
- Державний торговельно-економічний університет - 5 317.
До якого числа триває вступна кампанія
Насамкінець у МОН нагадали, що вступна кампанія в Україні продовжується.
"Основний етап зарахування завершено, однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що взяти участь у конкурсному доборі на вакантні контрактні місця ще можуть вступники, які:
- або не отримали рекомендації під час автоматизованого розподілу;
- або не виконали вимоги за наданою рекомендацією.
Нагадаємо, раніше МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ під час війни.
Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.
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