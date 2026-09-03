В Україні стартував додатковий набір до вишів: хто ще може вступити цьогоріч

В українських закладах вищої освіти, які не використали весь ліцензований обсяг, розпочався додатковий набір вступників на бакалаврат за контрактною формою. Подати заяву можуть, зокрема, ті, хто не встиг зробити це під час основного періоду вступної кампанії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Хто може взяти участь у додатковому наборі

Додатковий набір передбачений для вступників, які з певних причин не подали заяву до 1 серпня, а також для тих, хто хоче здобути ще одну вищу освіту.

Водночас є важливе обмеження. Якщо під час основної вступної кампанії вступник використав усі 10 можливостей для подання заяв, взяти участь у додатковому наборі він уже не зможе.

Реєстрація електронних заяв під час додаткового набору відбувається відповідно до правил конкретного закладу вищої освіти. Виші можуть проводити її в одну або кілька сесій.

Коли зараховуватимуть вступників

Після завершення реєстрації заяв у межах кожної хвилі виш проводить конкурсний відбір. На це передбачено 15 днів, після чого відбувається зарахування вступників на навчання.

Загалом зарахування на контракт у межах вступної кампанії 2026 року може тривати до 15 жовтня.

Тому вступникам, які не встигли подати заяву в основний період, варто стежити за інформацією обраного університету про додатковий набір та строки подання документів.