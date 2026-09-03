У Києві сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію
У Святошинському районі Києва вранці сталася стрілянина, унаслідок якої постраждала людина. Поліція оголосила спеціальну операцію із затримання озброєного злочинця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло правоохоронцям сьогодні вранці. Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають медичну допомогу.
Фото: У Києві сталася стрілятина (поліція Києва)
По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків і затримання підозрюваного залучили додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Наразі спецоперація триває.
Нагадаємо, також вчора в Києві на вулиці Юрія Шумського на Березняках сталася гучна стрілянина, яку пов'язують зі спецоперацією СБУ та ГУР - тоді довелося навіть перекривати рух і змінювати маршрути громадського транспорту.