В Україні стартували перші виплати 6500 гривень для вразливих громадян, - Свириденко

Зимова підтримка

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні розпочалася друга хвиля виплат за програмою "Зимова підтримка" - по 1000 гривень від держави. Ми також розповідали, на що найчастіше українці витрачають ці кошти.

Крім того, пояснювали, що і "Зимова підтримка", і одноразові "зимові" 6500 гривень є складовими ширшого комплексу рішень, які уряд реалізує за дорученням президента для підтримки населення в умовах важкого зимового періоду під час повномасштабної війни.

Загалом державна програма допомоги охоплює виплату 1000 гривень для всіх громадян, 6500 гривень - для найуразливіших категорій, а також можливість скористатися безкоштовними квитками в межах програми "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".