В Украине стартовали первые выплаты 6500 гривен для уязвимых граждан, - Свириденко

В Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По ее словам, часть банков уже начислила помощь, другие - завершают проведение выплат. Всего на участие в программе подались 323 443 украинца.
Оформить помощь можно через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда - до 17 декабря.
Программа направлена на поддержку тех, кто нуждается в наибольшей помощи:
Полученные средства можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев с даты поступления финансирования.
Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":
Кроме того, объясняли, что и "Зимняя поддержка", и одноразовые "зимние" 6500 гривен являются составляющими более широкого комплекса решений, которые правительство реализует по поручению президента для поддержки населения в условиях тяжелого зимнего периода во время полномасштабной войны.
В целом государственная программа помощи включает выплату 1000 гривен для всех граждан, 6500 гривен - для наиболее уязвимых категорий, а также возможность воспользоваться бесплатными билетами в рамках программы "3000 километров" от "Укрзалізниці".