Общество Образование Деньги Изменения

В Украине стартовали первые выплаты 6500 гривен для уязвимых граждан, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, часть банков уже начислила помощь, другие - завершают проведение выплат. Всего на участие в программе подались 323 443 украинца.

Оформить помощь можно через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда - до 17 декабря.

Программа направлена на поддержку тех, кто нуждается в наибольшей помощи:

  • детей под опекой или попечительством;
  • детей с инвалидностью в ДДСТ и приемных семьях;
  • детей ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;
  • детей из малообеспеченных семей;
  • людей с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
  • одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.

Полученные средства можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев с даты поступления финансирования.

Как подать заявление, чтобы получить 6500 гривен

Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":

  • убедиться, что приложение обновлено до последней версии;
  • войти в него;
  • выбрать "Сервисы";
  • перейти к "Зимняя поддержка";
  • войти в "Зимние 6500 грн";
  • или подтвердить наличие активной "Дія.Карта" (на которую будут зачислены средства);
  • или открыть "Дія.Карта" во время формирования заявления (если ее нет, "Дія" предложит открыть ее онлайн);
  • отправить сформированную заявку.

 

Зимняя поддержка

Напомним, ранее мы писали, что в Украине началась вторая волна выплат по программе "Зимняя поддержка" - по 1000 гривен от государства. Мы также рассказывали, на что чаще всего украинцы тратят эти средства.

Кроме того, объясняли, что и "Зимняя поддержка", и одноразовые "зимние" 6500 гривен являются составляющими более широкого комплекса решений, которые правительство реализует по поручению президента для поддержки населения в условиях тяжелого зимнего периода во время полномасштабной войны.

В целом государственная программа помощи включает выплату 1000 гривен для всех граждан, 6500 гривен - для наиболее уязвимых категорий, а также возможность воспользоваться бесплатными билетами в рамках программы "3000 километров" от "Укрзалізниці".

