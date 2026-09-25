В Україні стартували офіційні продажі iPhone 18: топові моделі вже розкупили

Бордовий бестселер та рекордні передзамовлення

Представники популярних мереж електроніки підтверджують, що перша партія новинок була повністю розпродана за попередніми заявками.

Так, СЕО мережі "Цитрус" Артем Шевченко повідомив про понад 7 000 зібраних передзамовлень, а у мережі COMFY зазначили, що весь обсяг першої поставки вже розподілений між покупцями з попереднім бронюванням.

Вартість iPhone 18 Pro на 256 ГБ починається від 77 999 гривень, тоді як ціна iPhone 18 Pro Max коливається від 84 999 гривень за базову модифікацію до 169 999 гривень за версію з накопичувачем на 2 ТБ.

Абсолютним бестселером став iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ у новому кольорі Burgundy.

Водночас у COMFY зафіксували високий інтерес до гнучкого смартфона iPhone Duo, який суттєво випереджає конкурентів у своєму сегменті.

Перший іспит нової митної системи

Головною інтригою запуску стало митне оформлення за новими правилами, які набули чинності 4 вересня 2026 року. Відтепер під час ввезення смартфонів імпортери зобов'язані подавати відомості про IMEI кожного пристрою.

Генеральний менеджер "АСБІС-Україна" Іван Павлік підтвердив, що перші партії пройшли митницю у штатному режимі.

Для системних авторизованих імпортерів, які контролюють серійні номери в ланцюгу постачання, нові вимоги стали суто технічним етапом обробки даних і не спричинили затримок із видачею замовлень.

Фінансові інструменти та захист від "сірого" ринку

Щоб зробити перехід на нову лінійку доступнішим, ритейлери запропонували послугу Trade-in та розстрочку, зокрема "Оплату частинами" терміном до 25 платежів.

Паралельно з офіційним релізом активізувався нелегальний імпорт. В "АСБІС-Україна" назвали основні критерії перевірки легальності гаджета:

купівля у партнерів авторизованого каналу Apple,

наявність маркування українською мовою з даними про імпортера ТОВ "Еппл-Україна",

видача фіскального чека.

Перевірити факт проходження митного контролю конкретним смартфоном відтепер можна за допомогою його IMEI-коду на порталі Державної митної служби.