Поставить під загрозу Android: у чому головна фішка iPhone Duo

Apple пішла проти головного тренду складних смартфонів - iPhone Duo отримав незвичні пропорції замість вузького й високого корпусу, як у конкурентів. Головна дизайнерка Моллі Андерсон та віцепрезидент з дизайну інтерфейсів Стів Лемей пояснили, чому компанія обрала саме такий форм-фактор.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GQ .

Натхнення папером А-серії та звичним блокнотом

За словами Моллі Андерсон, головна ідея полягала у тому, щоб пристрій відчувався як традиційний паперовий блокнот.

У складеному вигляді він залишається компактним, а у розкладеному - пропонує значно більше робочого простору.

Пропорції iPhone Duo базуються на міжнародній системі паперових форматів A-серії, де співвідношення сторін зберігається незмінним під час складання навпіл.

Смартфон отримав вигнуту титанову рамку та спеціальний шарнір, який змінює опір під час руху. Завдяки цьому iPhone Duo плавно розкривається і надійно фіксується у повністю пласкому положенні.

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Плавна програмна еволюція замість нового продукту

Своєю чергою, Стів Лемей додав, що Купертіно прагнула уникнути відчуття, ніби під час відкриття користувач перемикається на абсолютно інший гаджет.

Він зазначив, що операційна система базується на найкращих напрацюваннях з iPad, Macintosh та попередніх моделей iPhone

Серед ключових особливостей ПЗ та екрана фахівці виділяють:

спеціальну анімацію під час розкладання створює ефект зазирання крізь вікно, ніби зовнішній екран просто плавно збільшується зсередини;

під час розкладання створює ефект зазирання крізь вікно, ніби зовнішній екран просто плавно збільшується зсередини; матовість "нанотекстури" на внутрішньому екрані повністю усуває центральну складку без втрати якості зображення;

на внутрішньому екрані повністю усуває центральну складку без втрати якості зображення; ледь помітну камеру для селфі, захована безпосередньо під дисплеєм;

підтримку адаптивного режиму - наприклад, половинне складання для перегляду контенту чи роботи в режимі будильника/офісного екрана;

- наприклад, половинне складання для перегляду контенту чи роботи в режимі будильника/офісного екрана; оптимізацію популярних застосунків, таких як Netflix, Slack та Zoom, ще до офіційного релізу.

В Apple сподіваються, що поєднання продуманого заліза, безшовних анімацій та унікального форм-фактора надихне сторонніх розробників на створення нових сценаріїв використання iPhone Duo.