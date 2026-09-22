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Чорний екран та збої Face ID: користувачі скаржаться на баги в iPhone 18 Pro

14:17 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Чорний екран та збої Face ID: користувачі скаржаться на баги в iPhone 18 Pro Дві критичні помилки виявили в iPhone 18 Pro (фото: Pexels)
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iPhone 18 Pro ламаються вже у перших покупців: смартфони зависають із повністю відключеним сенсорним екраном і перезавантажуються під час використання Face ID.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Зависання сенсорного екрана

Перша масова проблема стосується повної втрати чутливості дисплея.

Користувачі X і Reddit публікують відео, на яких екран iPhone 18 Pro перестає реагувати на будь-які жести та свайпи під час використання застосунків.

Деякі користувачі зазначають, що збій виникає при одночасному виклику Центру сповіщень та Центру керування.

У такому стані смартфон не реагує на дотики, а стандартне вимкнення через слайдер стає неможливим. Для відновлення роботи пристрою доводиться застосовувати примусове перезавантаження за допомогою комбінації фізичних кнопок.

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Аварійні перезавантаження через збій Face ID

Другий критичний баг виникає під час спроби підтвердити особу через сканер Face ID для розблокування пристрою або купівлі в Apple Wallet.

Якщо розпізнавання обличчя не відбувається, смартфон повністю зависає та ініціює аварійне перезавантаження.

У профільних спільнотах десятки користувачів підтвердили наявність цієї помилки в моделях iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Перезавантаження супроводжуються появою системного логу про критичну помилку ядра системи.

Експерти припускають, що причиною збою могло стати оновлення апаратної частини: у нових моделях датчик Face ID зменшили та перемістили під екран.

Водночас деяким покупцям після звернення до сервісних центрів Apple вже погодили заміну девайсів або повернення коштів, визнавши випадок заводським браком.

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