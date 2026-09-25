В Украине начались официальные продажи iPhone 18: топовые модели уже раскуплены

Бордовый бестселлер и рекордные предзаказы

Представители популярных сетей электроники подтверждают, что первая партия новинок была полностью распродана по предварительным заявкам.

Так, СЕО сети "Цитрус" Артем Шевченко сообщил более чем о 7 000 собранных предзаказах, а в сети COMFY отметили, что весь объем первой поставки уже распределен между покупателями с предварительным бронированием.

Стоимость iPhone 18 Pro на 256 ГБ начинается от 77 999 гривен, в то время как цена iPhone 18 Pro Max колеблется от 84 999 гривен за базовую модификацию до 169 999 гривен за версию с накопителем на 2 ТБ.

Абсолютным бестселлером стал iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ в новом цвете Burgundy.

В то же время у COMFY зафиксировали высокий интерес к гибкому смартфону iPhone Duo, существенно опережающему конкурентов в своем сегменте.

Первый экзамен новой таможенной системы

Главной интригой запуска стало таможенное оформление по новым правилам, вступившим в силу 4 сентября 2026 года. Теперь при ввозе смартфонов импортеры обязаны подавать сведения об IMEI каждого устройства .

Генеральный менеджер "АСБИС-Украина" Иван Павлик подтвердил, что первые партии прошли таможню в штатном режиме.

Для системных авторизованных импортеров, контролирующих серийные номера в цепи поставки, новые требования стали чисто техническим этапом обработки данных и не повлекли задержек с выдачей заказов.

Финансовые инструменты и защита от "серого" рынка

Чтобы сделать переход на новую линейку более доступным, ритейлеры предложили услугу Trade-in и рассрочку, в частности, "Оплату частями" сроком до 25 платежей.

Параллельно с официальным релизом активизировался нелегальный импорт. В "АСБИС-Украина" назвали основные критерии проверки легальности гаджета:

покупка у партнеров авторизованного канала Apple,

наличие маркировки на украинском языке с данными об импортере ООО "Эппл-Украина",

выдача фискального чека.

Проверить факт прохождения таможенного контроля конкретным смартфоном теперь можно с помощью его IMEI-кода на портале Государственной таможенной службы.