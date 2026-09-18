ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Флагманська потужність Apple M5 Ultra: новий чипсет розгромив попередника

15:18 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Флагманська потужність Apple M5 Ultra: новий чипсет розгромив попередника Apple M5 Ultra протестували в бенчмарку Metal (скриншот: Apple)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У базі даних бенчмарку Geekbench 7 виявили результати тестування нового флагманського процесора Apple M5 Ultra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на показники у Geekbench.

Конфігурація системи та результати тестування

Тестування проходило на професійній настільній станції Mac Studio, оснащеній новим процесором M5 Ultra та 256 ГБ об'єднаної пам'яті.

Характеристики тестованого чипсета:

  • 36-ядерний центральний процесор (включає 12 продуктивних ядер та 24 енергоефективних);
  • топовий 40-ядерний графічний прискорювач.

У спеціалізованому графічному тесті Geekbench 7 Metal новинка набрала 360 019 балів.

Для порівняння, попередній флагманський Mac Studio на базі чипа M3 Ultra із 512 ГБ об'єднаної пам'яті в аналогічних умовах показував результат у 255 009 балів.

Флагманська потужність Apple M5 Ultra: новий чипсет розгромив попередникаРезультат графічного процесора Apple M5 в тесті Geekbench 7 (скриншот: Geekbench)

Читайте більше: Повернення через 18 років: Apple розробляє ШІ-сервер на базі чипів M8 Ultra

Що це означає для профі та ринку?

Оскільки тест Metal розроблений спеціально під екосистему Apple, отримані цифри наразі не дозволяють прямо порівняти графічну систему M5 Ultra із дискретними відеокартами від Nvidia чи AMD.

Для такого зіставлення необхідно дочекатися результатів у кросплатформних тестах OpenCL та Vulkan.

Водночас істотний приріст графічної потужності в поєднанні з попередніми витоками тестування центрального процесора свідчить, що нова система на чипі від Apple забезпечить колосальний приріст продуктивності у складних обчислювальних задачах та роботі з 3D-графікою.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Apple iOS Штучний інтелект Гаджети
Новини
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим