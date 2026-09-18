Флагманська потужність Apple M5 Ultra: новий чипсет розгромив попередника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на показники у Geekbench .

Конфігурація системи та результати тестування

Тестування проходило на професійній настільній станції Mac Studio, оснащеній новим процесором M5 Ultra та 256 ГБ об'єднаної пам'яті.

Характеристики тестованого чипсета:

36-ядерний центральний процесор (включає 12 продуктивних ядер та 24 енергоефективних);

топовий 40-ядерний графічний прискорювач.

У спеціалізованому графічному тесті Geekbench 7 Metal новинка набрала 360 019 балів.

Для порівняння, попередній флагманський Mac Studio на базі чипа M3 Ultra із 512 ГБ об'єднаної пам'яті в аналогічних умовах показував результат у 255 009 балів.

Результат графічного процесора Apple M5 в тесті Geekbench 7 (скриншот: Geekbench)

Що це означає для профі та ринку?

Оскільки тест Metal розроблений спеціально під екосистему Apple, отримані цифри наразі не дозволяють прямо порівняти графічну систему M5 Ultra із дискретними відеокартами від Nvidia чи AMD.

Для такого зіставлення необхідно дочекатися результатів у кросплатформних тестах OpenCL та Vulkan.

Водночас істотний приріст графічної потужності в поєднанні з попередніми витоками тестування центрального процесора свідчить, що нова система на чипі від Apple забезпечить колосальний приріст продуктивності у складних обчислювальних задачах та роботі з 3D-графікою.