Як не купити "сірий" iPhone 18: розкрито простий спосіб перевірити смартфон

Напередодні офіційного старту продажів в Україну вже ввезли майже 7,5 тисячі смартфонів нової серії iPhone 18. Щоб не потрапити на "сіру" техніку, покупці можуть миттєво перевірити легальність пристрою через спеціальний державний сервіс.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу .

Скільки iPhone 18 вже завезли в Україну?

Офіційні продажі нової лінійки iPhone 18 в Україні стартують 25 вересня 2026 року, а прийом передзамовлень у ритейлерів розпочався 18 вересня.

За даними митної статистики, на сьогодні в країну вже ввезли 7 496 пристроїв цієї серії.

Загальна вартість імпортованих флагманів становить 8,9 мільйона доларів США. Під час митного оформлення легальних гаджетів до державного бюджету сплачено 79,6 мільйона гривень митних платежів.

Як перевірити, чи iPhone 18 не "сірий"?

Органи митної служби продовжують протидіяти спробам незаконного ввезення техніки, проте покупцям варто самостійно перевіряти пристрій перед купівлею.

Зробити це можна за декілька секунд:

Знайдіть IMEI пристрою - унікальний цифровий код вказано на коробці, у налаштуваннях смартфона або при наборі комбінації *#06#.

Перейдіть на сервіс Держмитслужби - відкрийте офіційний веб-ресурс для перевірки.

Введіть код IMEI - система миттєво покаже, чи був конкретний телефон розмитнений та ввезений в Україну законно.

Перевірка дозволяє уникнути купівлі контрабандного смартфона, на який можуть не поширюватися офіційна гарантія та сервісне обслуговування.

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Що потрібно знати про гарантію та "сірі" гаджети?

Заява продавця про наявність гарантії не завжди означає офіційне обслуговування.

Перед покупкою обов'язково уточніть:

Хто надає гарантію та здійснюватиме ремонт у разі виникнення несправностей;

Чи поширюється на девайс гарантія від виробника і хто виступає офіційним імпортером;

Чи надає магазин лише власну гарантію - це суттєвий фактор при виборі продавця.

Статус "сірого" пристрою не означає, що девайс підроблений чи не працюватиме. Такий iPhone може бути оригінальним, але виготовленим для ринку іншої країни.

Низька ціна не завжди свідчить про підробку, проте занадто велика різниця у вартості порівняно з офіційними мережами потребує ретельної перевірки походження пристрою.