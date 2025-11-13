ua en ru
В Україні стартувала робота Єдиного центру ідентифікації тіл загиблих

Україна, Четвер 13 листопада 2025 21:42
UA EN RU
В Україні стартувала робота Єдиного центру ідентифікації тіл загиблих Фото: Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих розпочав свою роботу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 13 листопада, в Україні розпочав свою роботу Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих. Він передбачає різні методи експертиз і обмін даними з міжнародними експертами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС України.

Центр став місцем проведення виїзної наради заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук і заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.

Тимченко наголосив, що Центр дасть можливість ідентифікації у найскладніших випадках і дозволить встановити імена тих, хто віддав своє життя у війні з РФ.

"Спеціалізована установа дозволить проводити експертизи різними методами та обмінюватися даними з міжнародними колегами, впроваджуючи найкращі світові практики", - йдеться у заяві.

Завдяки централізації обласних бюро судмедекспертизи в єдину систему під управлінням МОЗ і співпраці з МВС України процес ідентифікації тіл загиблих став ефективнішим.

"Роль МВС України у цьому процесі є надзвичайно важливою: ми не лише забезпечуємо координацію, а й гарантуємо, що кожен загиблий під час війни буде ідентифікований та похований з гідністю", - зазначив Тимченко.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту, під час якого загиблих унаслідок російської агресії ідентифікуватимуть за біометричними даними.

Система має прискорити процедури встановлення особи та забезпечити своєчасне інформування родин.

Зазначимо, Україна вже неодноразово повертала тіла загиблих на війні з окупантами солдатів. Після цього фахівці проводять процедуру ідентифікації, яка включає судово-медичні розтини, роботу слідчих, ДНК-експертизи та перевірку кожної деталі.

