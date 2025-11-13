В Украине стартовала работа Единого центра идентификации тел погибших

Сегодня, 13 ноября, в Украине начал свою работу Единый центр идентификации тел погибших. Он предусматривает различные методы экспертиз и обмен данными с международными экспертами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины.

Центр стал местом проведения выездного совещания заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук и заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко.

Тимченко подчеркнул, что Центр даст возможность идентификации в самых сложных случаях и позволит установить имена тех, кто отдал свою жизнь в войне с РФ.

"Специализированное учреждение позволит проводить экспертизы различными методами и обмениваться данными с международными коллегами, внедряя лучшие мировые практики", - говорится в заявлении.

Благодаря централизации областных бюро судмедэкспертизы в единую систему под управлением Минздрава и сотрудничества с МВД Украины процесс идентификации тел погибших стал более эффективным.

"Роль МВД Украины в этом процессе чрезвычайно важна: мы не только обеспечиваем координацию, но и гарантируем, что каждый погибший во время войны будет идентифицирован и похоронен с достоинством", - отметил Тимченко.