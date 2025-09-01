В Україні стартує експеримент із 12-річною школою: що змінюється й чому це важливо

З 1 вересня 2025 року в Україні розпочинається експериментальний проект для впровадження 12-річної школи. Йдеться про тестування нових програм, розроблених спеціально під цей формат.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.
Посадовець нагадав, що до початку реформи старшої профільної школи в Україні залишилося два роки, тож підготовку до цього не просто так потрібно починати вже зараз.
"У продовження теми 12-річного навчання... Із 1 вересня розпочнеться експериментальний проект для впровадження 12-річної школи. Тестування нових програм, розроблених спеціально під цей формат", - повідомив Бабак.
Він пояснив, що вони передбачають два напрями навчання:
"Це - перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему", - наголосив голова профільного комітету ВРУ.
Станом на кінець серпня порядок проведення експерименту оприлюднено ще не було, проте відповідне рішення вже схвалив Кабінет міністрів України.
Зазначається, що експериментальний проект триватиме до 1 вересня 2027 року.
Бабак поділився також причинами запровадження таких змін - чому це важливо для українських дітей.
"Причина перша. Як казав Микола Хвильовий: "Геть від Москви", - розповів посадовець.
Він нагадав, що на сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні.
"12-річна - загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", - пояснив фахівець.
Причина друга - профільність у школі.
Бабак повідомив, що з огляду на заплановані зміни, "академічні ліцеї різного спрямування будуть більш поглиблено готувати учнів за обраним ними профілем".
"Дитина зможе обрати профіль, до якого в неї є хист, який вона краще розуміє. Наприклад, гуманітарний чи природничий. Сфокусувати увагу на вивченні дисциплін саме цього напряму", - зауважив експерт.
За його словами, це "надасть можливість концентруватися на головному".
"Не перевантажувати дитину, зберігаючи її фізичне і ментальне здоров'я, розвиваючи її найкращі здібності", - уточнив голова комітету парламенту.
Причина третя - краща підготовка до університету.
Бабак повідомив, що "старша профільна школа в плановому форматі дасть дитині можливість підготуватись до вступу до того вишу, який вона обрала, який відповідає її намірам і здібностям".
Крім того, це дозволить "природним шляхом" (в перспективі) зменшити бакалаврат з 4-річного на 3-річний.
"Будемо відверті, перший курс сьогодні - це зазвичай час "вирівнювання", повторення тем шкільної програми, підтягування до відповідного рівня, потрібного у виші. Нова профільна школа цю проблему нівелює", - наголосив спеціаліст.
Він нагадав також, що профільне навчання буде впроваджуватись не лише в академічних, але і в професійних ліцеях. Отже, там, крім повної середньої освіти, учні отримають ще й професію.
"В 2027 році ця система стане реальністю в масштабах всієї країни... Це важливо для переходу на євростандарт освіти. Щоб до цього були готові всі: і учні, і вчителі, і батьки", - підсумував посадовець.
