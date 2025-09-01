В Украине стартует эксперимент с 12-летней школой: что меняется и почему это важно

Что предусматривает экспериментальный проект и сколько продлится

Чиновник напомнил, что до начала реформы старшей профильной школы в Украине осталось два года, поэтому подготовку к этому не просто так нужно начинать уже сейчас.

"В продолжение темы 12-летнего обучения... С 1 сентября начнется экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы. Тестирование новых программ, разработанных специально под этот формат", - сообщил Бабак.

Он объяснил, что они предусматривают два направления обучения:

академическое (более теоретическое, ориентированное на подготовку к поступлению в вузы);

профессиональное (сочетающее полное среднее образование с получением профессии - практическими навыками, которые позволят работать по специальности после обучения).

"Это - первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему", - подчеркнул глава профильного комитета ВРУ.

По состоянию на конец августа порядок проведения эксперимента обнародован еще не был, однако соответствующее решение уже одобрил Кабинет министров Украины.

Отмечается, что экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.

Почему это важно для украинских школьников: основные причины

Бабак поделился также причинами введения таких изменений - почему это важно для украинских детей.

"Причина первая. Как говорил Мыкола Хвылевой: "Прочь от Москвы", - рассказал чиновник.

Он напомнил, что на сегодня 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине.

"12-летняя - общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты", - объяснил специалист.

Причина вторая - профильность в школе.

Бабак сообщил, что учитывая запланированные изменения, "академические лицеи разного направления будут более углубленно готовить учеников по выбранному ими профилю".

"Ребенок сможет выбрать профиль, к которому у него есть склонность, который он лучше понимает. Например, гуманитарный или естественный. Сфокусировать внимание на изучении дисциплин именно этого направления", - отметил эксперт.

По его словам, это "даст возможность концентрироваться на главном".

"Не перегружать ребенка, сохраняя его физическое и ментальное здоровье, развивая его лучшие способности", - уточнил глава комитета парламента.

Причина третья - лучшая подготовка к университету.

Бабак сообщил, что "старшая профильная школа в плановом формате даст ребенку возможность подготовиться к поступлению в тот вуз, который он выбрал, который соответствует его намерениям и способностям".

Кроме того, это позволит "естественным путем" (в перспективе) уменьшить бакалавриат с 4-летнего на 3-летний.

"Будем откровенны, первый курс сегодня - это обычно время "выравнивания", повторения тем школьной программы, подтягивания до соответствующего уровня, необходимого в вузе. Новая профильная школа эту проблему нивелирует", - подчеркнул специалист.

Он напомнил также, что профильное обучение будет внедряться не только в академических, но и в профессиональных лицеях. Следовательно, там, кроме полного среднего образования, ученики получат еще и профессию.

"В 2027 году эта система станет реальностью в масштабах всей страны... Это важно для перехода на евростандарт образования. Чтобы к этому были готовы все: и ученики, и учителя, и родители", - подытожил чиновник.

