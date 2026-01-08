В Україні стабілізували графіки відключень світла. У Кабміні очікують збільшення показника

Сьогодні, 8 січня, відбулося засідання енергетичного штабу, ключовими темами якого були стабілізація енергосистеми в умовах її відновлення та очікуване відсьогодні погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram .

Вона наголосила, що відповідні міністерства та профільні органи отримали завдання щодо забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"Перевірили виконання рішення уряду про перегляд списків критичної інфраструктури. Об'єкти, які були виключені зі списків, вже переведені на загальні графіки відключень", - йдеться у заяві Свириденко.

За її словами, це рішення дозволило стабілізувати збільшення черг графіків відключень, попри різке зниження температури цього тижня. Вже є вивільнені 911 МВт електричної потужності, які додані в загальну мережу.

"Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника. Додатково звернули увагу на те, що рішення не стосується шкіл, лікарень, інших об'єктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК у списках критичної інфраструктури", - наголосила прем'єр-міністр.

Свириденко додала, що Міненерго отримало доручення наростити запаси ресурсів для якнайшвидших ремонтів енергооб'єктів та безперебійної роботи альтернативних джерел енергії. Крім того, держкомпаніям доручили забезпечити імпорт електроенергії в потрібних обсягах.