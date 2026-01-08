Енергетики в Києві та області переходять на посилений режим роботи через похолодання
У Києві та Київській області енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки прогнозується різке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
"Київ і Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання близько 10 градусів морозу. Така погода може триматися тиждень", - ідеться в повідомленні компанії.
Аварійні бригади ДТЕК працюють цілодобово, щоб вчасно ліквідувати можливі аварії.
При цьому жителів Києва та Київської області закликали користуватися електроенергією економно, щоб не перевантажувати мережу.
Попередження про відключення світла
Нагадаємо, в Україні завтра, 9 січня, очікується різке похолодання. Температура може опуститися до 10 градусів морозу.
При цьому, за даними синоптиків, у наступні дні ситуація стане гіршою - можливо до -19 градусів.
Учора, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками.
Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.
Варто зауважити, що основна причина відключень світла в Україні - це постійні удари російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атак було пошкоджено низку ТЕС і ГЕС, які виробляють електроенергію.
Зокрема, вчора, 7 січня, після атаки російських окупантів у Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігалися значні проблеми з електропостачанням.
Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня в місті після російського удару. Зокрема, було знеструмлено котельні, теплопостачання призупинилося.