ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Енергетики в Києві та області переходять на посилений режим роботи через похолодання

Київ, Четвер 08 січня 2026 17:28
UA EN RU
Енергетики в Києві та області переходять на посилений режим роботи через похолодання Ілюстративне фото: енергетики ДПЕК працюють у посиленому режимі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та Київській області енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки прогнозується різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

"Київ і Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання близько 10 градусів морозу. Така погода може триматися тиждень", - ідеться в повідомленні компанії.

Аварійні бригади ДТЕК працюють цілодобово, щоб вчасно ліквідувати можливі аварії.

При цьому жителів Києва та Київської області закликали користуватися електроенергією економно, щоб не перевантажувати мережу.

Попередження про відключення світла

Нагадаємо, в Україні завтра, 9 січня, очікується різке похолодання. Температура може опуститися до 10 градусів морозу.

При цьому, за даними синоптиків, у наступні дні ситуація стане гіршою - можливо до -19 градусів.

Учора, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками.

Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.

Варто зауважити, що основна причина відключень світла в Україні - це постійні удари російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атак було пошкоджено низку ТЕС і ГЕС, які виробляють електроенергію.

Зокрема, вчора, 7 січня, після атаки російських окупантів у Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігалися значні проблеми з електропостачанням.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня в місті після російського удару. Зокрема, було знеструмлено котельні, теплопостачання призупинилося.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Київська область Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка