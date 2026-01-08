Енергетики в Києві та області переходять на посилений режим роботи через похолодання

У Києві та Київській області енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки прогнозується різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

При цьому жителів Києва та Київської області закликали користуватися електроенергією економно, щоб не перевантажувати мережу.

"Київ і Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання близько 10 градусів морозу. Така погода може триматися тиждень", - ідеться в повідомленні компанії.

Попередження про відключення світла

Нагадаємо, в Україні завтра, 9 січня, очікується різке похолодання. Температура може опуститися до 10 градусів морозу.

При цьому, за даними синоптиків, у наступні дні ситуація стане гіршою - можливо до -19 градусів.

Учора, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками.

Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.

Варто зауважити, що основна причина відключень світла в Україні - це постійні удари російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атак було пошкоджено низку ТЕС і ГЕС, які виробляють електроенергію.

Зокрема, вчора, 7 січня, після атаки російських окупантів у Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігалися значні проблеми з електропостачанням.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня в місті після російського удару. Зокрема, було знеструмлено котельні, теплопостачання призупинилося.