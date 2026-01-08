На Київщині аварійні відключення світла через негоду: що відбувається в області

Через складні погодні умови 75 тисяч родин на Київщині залишились без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram .

Громадян також закликали не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів .

В ДТЕК наголосили, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло.

"Причина аварій - складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи", - йдеться у заяві.

Посилений режим роботи через негоду

Нагадаємо, енергетики у Києві та Київській області перейшли на посилений режим роботи, оскільки прогнозується різке похолодання.

Зокрема, очікуються пориви вітру та суттєве похолодання до близько 10 градусів морозу. Енергетики наголосили, що така погода може триматися протягом тижня.

В середу, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками. Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.

Зазначимо, за словами секретаря Міністерства енергетики України Сергія Суярка, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.