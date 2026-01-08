ua en ru
В Украине стабилизировали графики отключений света. В Кабмине ожидают увеличения показателя

Украина, Четверг 08 января 2026 19:05
В Украине стабилизировали графики отключений света. В Кабмине ожидают увеличения показателя Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 8 января, состоялось заседание энергетического штаба, ключевыми темами которого были стабилизация энергосистемы в условиях ее восстановления и ожидаемое с сегодняшнего дня ухудшение погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Она подчеркнула, что соответствующие министерства и профильные органы получили задание по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

"Проверили выполнение решения правительства о пересмотре списков критической инфраструктуры. Объекты, которые были исключены из списков, уже переведены на общие графики отключений", - говорится в заявлении Свириденко.

По ее словам, это решение позволило стабилизировать увеличение очередей графиков отключений, несмотря на резкое снижение температуры на этой неделе. Уже есть высвобожденные 911 МВт электрической мощности, которые добавлены в общую сеть.

"Ожидаем дальнейшего выполнения решения и увеличения этого показателя. Дополнительно обратили внимание на то, что решение не касается школ, больниц, других объектов жизнеобеспечения и объектов ОПК в списках критической инфраструктуры", - отметила премьер-министр.

Свириденко добавила, что Минэнерго дано поручение нарастить запасы ресурсов для скорейших ремонтов энергообъектов и бесперебойной работы альтернативных источников энергии. Кроме того, госкомпаниям поручили обеспечить импорт электроэнергии в нужных объемах.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, энергетики в Киеве и Киевской области перешли на усиленный режим работы, поскольку прогнозируется резкое похолодание.

В частности, ожидаются порывы ветра и существенное похолодание до около 10 градусов мороза. Энергетики отметили, что такая погода может держаться в течение недели.

Сегодня в результате сложных погодных условий 75 тысяч семей в Киевской области уже остались без электроэнергии.

Вчера, 7 января, Юлия Свириденко рассказала, что из-за такого похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков. Она отметила, что Кабмин утвердил ряд решений на фоне приближающегося похолодания.

