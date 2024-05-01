В Україні спростували фейк росіян про "удар по штабу ЗСУ в Одесі"

Ракетний удар по Одесі 1 травня

У ніч на 1 травня російські війська вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу було відомо про трьох загиблих, а також трьох поранених. Також в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури.

Окрім того, російські терористи, під час обстрілу Одеси, пошкодили Представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Як повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, росіяни застосували проти Одеси три балістичні ракети "Іскандер-М".

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