В Украине опровергли фейк россиян об "ударе по штабу ВСУ в Одессе"

Как отмечают в Центре, на самом же деле российские войска ударили тремя ракетами "Искандер-М" по жилым кварталам города.

В результате удара погибли три человека, повреждения получили жилые, административные здания, а также медицинское и образовательное учреждение.

"Этот удар по гражданским жителям Одессы - очередное военное преступление российской армии", - отметили в SPRAVDI.