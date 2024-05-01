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В Украине опровергли фейк россиян об "ударе по штабу ВСУ в Одессе"

Фото: россияне распространяют фейк об "ударе по штабу ВСУ в Одессе" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские СМИ распространяют информацию о том, что оккупанты в ночь на 1 мая якобы нанесли ракетный удар по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе. Однако это очередной фейк вражеских пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Как отмечают в Центре, на самом же деле российские войска ударили тремя ракетами "Искандер-М" по жилым кварталам города.

В результате удара погибли три человека, повреждения получили жилые, административные здания, а также медицинское и образовательное учреждение.

"Этот удар по гражданским жителям Одессы - очередное военное преступление российской армии", - отметили в SPRAVDI.

Ракетный удар по Одессе 1 мая

В ночь на 1 мая российские войска в очередной раз атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате обстрела было известно о трех погибших, а также трех раненых. Также в Одессе есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Кроме того, российские террористы во время обстрела Одессы повредили Представительство уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, россияне применили против Одессы три баллистических ракеты "Искандер-М".

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