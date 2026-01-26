ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чому затримують виплати родинам загиблих: у Мінсоці дали відповідь

Понеділок 26 січня 2026 10:47
UA EN RU
Чому затримують виплати родинам загиблих: у Мінсоці дали відповідь Фото: у Мінсоцполітики пояснили, чому затримують виплати родинам загиблих (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов

Інформація про затримки соціальних виплат родинам загиблих у більшості випадків є застарілою та пов’язана з технічними процесами переходу виплат через Пенсійний фонд України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

За його словами, проблеми з нарахуванням виплат виникали на етапі міграції даних, коли адміністрування соціальної допомоги передавалося Пенсійному фонду. У цей період частина справ могла бути втрачена або потребувала повторної обробки.

"Я думаю, що це стара інформація. Такі проблеми були пов’язані з переходом усіх виплат через Пенсійний фонд. На етапі міграції деякі справи могли загубитися. Якщо зараз ще є такі питання, то можна звертатися до Пенсійного фонду", - пояснив міністр.

Водночас Улютін наголосив, що одноразові виплати у зв’язку із загибеллю військовослужбовця не належать до повноважень Мінсоцполітики.

"Але якщо ми говоримо про одноразову виплату через загибель, то це питання до Міноборони або до військового формування, в якому служив загиблий", - додав він.

Виплати сім'ям загиблих захисників

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, родина загиблого під час повномасштабної війни в Україні військовослужбовця має право отримати від держави одноразову грошову допомогу.

Восени 2025 року Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати такої допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.

Зокрема, загальний розмір допомоги залишається незмінним і становить 15 мільйонів гривень.

Родина відразу отримуватиме 3 мільйони гривень, а решту 12 мільйонів виплачуватимуть поступово протягом 80 місяців за фіксованим графіком, що еквівалентно приблизно 150 тисячам гривень щомісяця.

Також у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячні виплати сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Виплати Загинув
Новини
Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці
Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла