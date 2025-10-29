Кабмін розширив підстави для виплат родинам загиблих військових

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка визначає порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі військовослужбовців і поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Раніше родини загиблих уже мали право на компенсацію за всі невикористані дні щорічної та додаткових відпусток, однак порядок не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти. Що змінюється: розширено коло осіб, які мають право на компенсацію - тепер вона поширюється на всі військові формування, створені відповідно до законів України, а також державні органи спецпризначення з правоохоронними функціями;

визначено, що компенсація виплачується також у випадках полону, інтернування або зникнення безвісти;

передбачено можливість виплати коштів особі, визначеній самим військовослужбовцем в особистому розпорядженні (на випадок загибелі, полону або зникнення);

уточнено, що право на компенсацію мають також батьки, дружина/чоловік, діти, утриманці;

конкретизовано процедуру: заява подається членом сім’ї, а рішення про виплату приймає командир або керівник установи протягом 15 днів після отримання всіх документів.