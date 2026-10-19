В Україні розширили "єОселя": Мінекономіки пояснило зміни для молодих сімей

Як і чому вирішили змінити програму "єОселя"

"єОселя" є однією з найуспішніших урядових програм, адже пропонує вигідні та гнучкі умови кредитування житла, а також постійно оновлюється відповідно до потреб населення", - розповів заступник міністра економіки та довкілля Віталій Петрук.

Постанову, яка змінила програму доступної іпотеки, уряд ухвалив 15 жовтня 2026 року.

Це рішення, зокрема:

розширює доступ молодих родин до якісного житла;

пропонує зниження відсоткової ставки за народження дітей;

адаптує умови програми у прифронтових регіонах;

посилює цифровізацію через "Дію" тощо.

"Сьогоднішні зміни розширюють кредитування для молоді та пропонують додаткові стимули - зниження базової ставки за кожну дитину", - поділився Петрук.

Крім того, за його словами, схвалений КМУ документ:

осучаснює поняття майнового поручителя;

спрощує фінансові вимоги до банків-партнерів;

впроваджує інші важливі зміни.

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"Молодіжна модель" кредитування

У прес-службі Мінекономіки повідомили, що серед ключових змін у програмі "єОселя" - виокремлення нової цільової категорії громадян - "молодіжної моделі" кредитування.

Уточнюється, що для цієї категорії запроваджується ступенева базова процентна ставка:

перші 3 роки дії договору - 7% річних;

з 4-го по 10-й рік - 10% річних;

починаючи з 11-го року - 12% річних.

Зниження відсоткової ставки ставки за дітей

Передбачається також зниження відсоткової ставки за народження дітей.

Так, базова ставка для нової категорії зменшується на 2 відсоткові пункти за кожну дитину:

яка народилася у позичальника після отримання іпотеки;

яка була усиновлена позичальником після отримання іпотеки.

"З обмеженням мінімальної ставки на рівні 0,1%", - уточнили в Мінекономіки.

Розширення параметрів вибору житла

Згідно із запровадженими змінами, передбачається розширення параметрів вибору житла для молодих сімей.

Йдеться про те, що і вартість, і площа житла - для "молодіжної моделі" - можуть перевищувати нормативні параметри до 40%.

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Інші ключові зміни у програмі "єОселя"

Серед інших важливих змін, за даними міністерства, стимулювання іпотеки у прифронтових регіонах.

Так, пільгові умови придбання житла (20+ років експлуатації) поширюється на Миколаївську область.

Уточнюється також статус майнового поручителя.

"Відтепер це третя особа, яка не є боржником за забезпеченим зобов'язанням, але надає власне майно або майнові права у заставу чи іпотеку", - пояснили громадянам.

Зазначається, що майновими поручителями можуть бути члени сім'ї кандидата або позичальника.

"Також додали окремий термін для членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи (ВПО), на користь якої купується майно", - розповіли у міністерстві.

Відбулась і зміна правил перевірки майнового стану кандидатів.

"Строк (36 місяців) перевірки фактів відчуження нерухомості перенесені - від дати подання заяви на дату укладення кредитного договору", - повідомили у Мінекономіки.

Це "унеможливлює зловживання в період оформлення кредиту".

Інша важлива зміна - посилення цифровізації через "Дію".

Тепер учасник програми, який є ВПО, зобов'язаний вносити відомості про родичів та подружжя в електронній формі (через "Дію").

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Чим важлива "єОселя" та з якими банками працює

"єОселя" - це державна іпотечна програма, яка дає можливість українцям придбати власне житло на пільгових умовах.

Ініціатива спрямована на:

підтримку громадян, які найбільше потребують доступного кредитування;

стимулювання будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів (програма є складовою державної політики розвитку виробників "Зроблено в Україні").

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" стали: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK, "Радабанк".