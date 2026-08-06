Обсяг іпотеки в Україні досяг 50 млрд гривень: 93% нових кредитів припадає на "єОселю"

Попри воєнні ризики та економічну невизначеність, обсяги іпотеки в Україні зростають, сягнувши 50 млрд гривень. Однак розвиток цього ринку майже повністю залежить від державної підтримки, адже 93% нових кредитів припадає на "єОселю".

Що відбувається з кредитуванням житла та що його стримує, – у матеріалі РБК-Україна .

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Масштаб ринку: загальний обсяг іпотеки сягнув 50 млрд грн, однак кредити мають лише 42 тис. родин.

загальний обсяг іпотеки сягнув 50 млрд грн, однак кредити мають лише 42 тис. родин. Ріст первинки: кількість позик під заставу майнових прав на недобудови зросла на 146%, забезпечуючи девелоперам близько 884 млн грн щомісяця.

кількість позик під заставу майнових прав на недобудови зросла на 146%, забезпечуючи девелоперам близько 884 млн грн щомісяця. Залежність від держави: на програму "єОселя" припадає 93% усіх нових кредитів, а видачі за 2026 рік зросли до 8,4 млрд грн.

на програму "єОселя" припадає 93% усіх нових кредитів, а видачі за 2026 рік зросли до 8,4 млрд грн. Перспективи: у 2026–2027 роках очікується нова програма зі Світовим банком на $390 млн.

Масштаб ринку іпотеки

Як зазначила перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва під час аналітичної панелі "Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року", організованої Конфедерацією будівельників України, станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг іпотеки в Україні сягнув 50 млрд грн.

Втім кредит на житло наразі мають близько 42 тис. українських сімей, що становить лише 0,4% від загальної кількості домогосподарств.

На думку експертки, ключовою тенденцією у 2026 році стало зростання кількості позик на недобудови. Банки видали на 616 більше кредитів під заставу майнових прав на квартири в будинках, що зводяться, ніж у 2025 році. Їх кількість зросла на 146%, а частка в загальній структурі іпотечних видач зросла із 17% до 27%.

Також за 5 місяців 2026 року банки видали на 279 кредитів більше на придбання готового житла у забудовників, ніж за аналогічний період торік.

Як пояснює Дмітрієва, завдяки цьому девелопери отримують близько 884 млн грн щомісяця, що стає важливим джерелом фінансування нового будівництва.

Залежність від "єОселі"

Як вказує банкірка, головною рушійною силою зростання іпотечного кредитування залишається "єОселя". Адже 93% усіх нових іпотечних кредитів видається саме за цією програмою.

Як і загальний ринок іпотеки, кредитування за "єОселею" у першому півріччі 2026 року також демонструє зростання: було видано 8,4 млрд грн проти 5,5 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Крім того, розширюються умови доступу до програми для окремих категорій: завдяки компенсації частини першого внеску та платежів у перший рік частка ВПО серед учасників зросла до 20%. Мобілізовані, які отримали можливість оформлювати іпотеку під 3% річних, становлять близько 7% позичальників.

Також важливою зміною стало збільшення граничної площі житла для сім’ї з двох осіб – із 52,5 до 73,5 кв. м., оскільки такі сім’ї становлять найбільшу категорію позичальників за програмою.

Що гальмує іпотеку та яка альтернатива

Для виходу іпотеки поза межі державних програм та її подальшого розвитку, наголошує Дмітрієва, існують декілька бар'єрів:

слабкий захист прав кредиторів;

мораторій на стягнення застав за кредитами, оформленими до початку повномасштабної війни;

посилені вимоги НБУ до капіталу банків разом із 50-відсотковим податком на їх прибуток.

Новим поштовхом для ринку у 2026–2027 роках має стати спільна програма "Укрфінжитла" та Світового банку на $390 млн. Вона передбачає компенсацію до 20% суми кредиту та відшкодування відсотків протягом 4 років, орієнтуючись переважно на вторинний ринок. За 3 роки за цією моделлю планується видати до 30 тис. нових кредитів.

"Нова компенсаційна модель може зробити іпотеку доступнішою для значно ширшого кола громадян…Водночас довгострокові перспективи іпотеки залежатимуть не лише від державних програм, а й від вимог до банківського капіталу та реального посилення захисту прав кредиторів", – резюмує Олена Дмітрієва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для масової допомоги українцям з житлом необхідно видавати близько 100 тисяч іпотечних кредитів на рік.