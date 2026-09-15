Рада змінює правила іпотеки на житло на ВПО: Шуляк пояснила деталі рішення

15 вересня Верховна Рада підтримала за основу важливий для ВПО законопроєкт. Він дозволить переселенцям оформлювати житло, яке вони купують за допомогою житлових ваучерів, в іпотеку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк .

Про який законопроєкт йдеться

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада прийняла за основу (в першому читанні) проєкт закону №15335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку".

Шуляк зауважила, що це - ще один крок назустріч внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

"За проголосували 278 народних депутатів", - уточнили у публікації прес-служби ВРУ в Telegram.

Фрагмент картки законопроєкту №15335 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Мета й завдання цього законопроєкту

У пояснювальній записці зазначається, що мета законопроєкту - створення дієвого правового механізму для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Зробити це планують "шляхом поєднання державної підтримки у формі житлових ваучерів та залучення кредитних коштів".

В прес-службі ВРУ уточнили, що так ВПО (які проживали на ТОТ), зможуть використовувати житлові ваучери разом із кредитними коштами:

або для придбання житла;

або для будівництва житла.

"Житловий ваучер, тобто державна допомога до 2 мільйонів гривень, яка дається людям, що втратили дім через війну, це конкретний інструмент для купівлі чи будівництва нового житла", - наголосила Шуляк.

Вона пояснила, що "їх отримувачі часто не могли купити чи добудувати житло лише за ці кошти, адже потрібно було ще й кредитне фінансування, у тому числі – іпотечне".

"Діюче законодавство не дозволяло використовувати таке житло як заставу для банку, тобто поєднати ваучер із іпотечним кредитом було юридично незручно чи неможливо. Тепер це можливо", - розповіла нардеп.

Житлові ваучери для ВПО можна буде поєднувати з кредитами (інфографіка: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Що ще пропонує змінити документ

Шуляк повідомила, що п'ятирічна заборона на продаж такого житла вже передбачена Порядком КМУ №1176, а законопроєкт №15335 - узгоджує дію цієї заборони з іпотечним механізмом.

Це має захистити і державну програму від зловживань, і банк, адже "якщо позичальник не платить, банк все одно може звернути стягнення на нерухомість".

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт закону спрямований на захист майнових інтересів як держави, так і кредиторів.

Він пропонує закріпити законодавче визначення повноважень нотаріуса - щодо накладення заборони відчуження на об'єкти житлової нерухомості та земельні ділянки під ними (у разі посвідчення договорів про їх придбання або фінансування будівництва з використанням житлових ваучерів).

Крім того, документ визначає механізм державної реєстрації відповідних обтяжень.

Читайте також: Гроші від держави за житло для ВПО: хто може отримати щомісяця

Умови участі в програмі "єОселя" для ВПО

Шуляк нагадала, що у вересні минулого року ВПО спростили умови участі у державній програмі "єОселя" (цій категорії позичальників держава сплачує 70% першого внеску).

При цьому є одна умова - житло має бути не дорожчим за 2 млн гривень.

Хоча держава бере на себе сплату 70% відсоткової ставки у перший рік участі у програмі, є й інша умова - "не більше 150 тис. гривень загального розміру річного платежу".

Крім того, держава бере на себе зобов'язання по сплаті 40 тис. гривень як разової комісії банку - на надання кредиту, зборів та страхових платежів за кредитом.

"Держава дає переселенцям, які є власниками житлових ваучерів, ще один реальний інструмент, щоб стати власниками житла. А не просто отримати часткову компенсацію", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що "житловий ваучер і іпотека - тепер можуть працювати разом".

"А зі спрощеними умовами "єОселі" це суттєво розширює можливості людей, які втратили дім через війну", - підсумувала політик.