Кабмін збільшив фінансування "єОселі" у бюджеті-2027: скільки грошей піде на житлову політику
У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік уряд пропонує передбачити майже 85 млрд гривень на житлову політику. Це на 38,3 млрд гривень більше, ніж було закладено на цей напрям у бюджеті на 2026 рік.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.
Скільки заклали на "єОселю"
Найбільшу частину житлового бюджету - 45 млрд гривень - пропонується спрямувати на забезпечення громадян житлом за програмою пільгової іпотеки "єОселя". Кошти мають надходити через "Укрфінжитло".
Це на 27,9 млрд гривень більше, ніж передбачено на програму у 2026 році.
Ще 24,4 млрд гривень у 2027 році планують спрямувати на житлові програми "єВідновлення", компенсації та субвенцію.
Скільки передбачили на житло для ветеранів і військових
Окремі видатки у проєкті бюджету передбачені для ветеранів, військових та людей, які втратили житло через війну.
Зокрема:
- 6,9 млрд гривень - компенсація житла ветеранам з інвалідністю I та II груп;
- 5,5 млрд гривень - компенсація за знищене війною житло через спеціальний фонд "HOME";
- 2,4 млрд гривень - житло для військових;
- 0,7 млрд гривень - фінансування Фонду енергоефективності, зокрема співфінансування підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель.
В Україні готують житлову реформу
Шуляк зазначила, що житло залишається одним із державних пріоритетів. За її словами, в Україні стартує масштабна житлова реформа, початком якої стало ухвалення рамкового законопроєкту "Про основні засади житлової політики".
Наразі готуються й інші документи, зокрема законопроєкт про фонд соціального житла.
Водночас запропоновані видатки ще можуть змінитися, оскільки Верховна Рада має розглянути проєкт Державного бюджету на 2027 рік.
Раніше РБК-Україна розповідало, що внутрішньо переміщені особи, які втратили житло через війну, можуть отримати житлові ваучери на суму до 2 мільйонів гривень. Також для ВПО діють пільгові умови програми "єОселя", які передбачають, зокрема, компенсацію частини першого внеску та витрат на оформлення кредиту.
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