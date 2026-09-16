Кабмін збільшив фінансування "єОселі" у бюджеті-2027: скільки грошей піде на житлову політику

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік уряд пропонує передбачити майже 85 млрд гривень на житлову політику. Це на 38,3 млрд гривень більше, ніж було закладено на цей напрям у бюджеті на 2026 рік.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк .

Скільки заклали на "єОселю"

Найбільшу частину житлового бюджету - 45 млрд гривень - пропонується спрямувати на забезпечення громадян житлом за програмою пільгової іпотеки "єОселя". Кошти мають надходити через "Укрфінжитло".

Це на 27,9 млрд гривень більше, ніж передбачено на програму у 2026 році.

Ще 24,4 млрд гривень у 2027 році планують спрямувати на житлові програми "єВідновлення", компенсації та субвенцію.

Скільки передбачили на житло для ветеранів і військових

Окремі видатки у проєкті бюджету передбачені для ветеранів, військових та людей, які втратили житло через війну.

Зокрема:

6,9 млрд гривень - компенсація житла ветеранам з інвалідністю I та II груп;

- компенсація житла ветеранам з інвалідністю I та II груп; 5,5 млрд гривень - компенсація за знищене війною житло через спеціальний фонд "HOME";

- компенсація за знищене війною житло через спеціальний фонд "HOME"; 2,4 млрд гривень - житло для військових;

- житло для військових; 0,7 млрд гривень - фінансування Фонду енергоефективності, зокрема співфінансування підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель.

В Україні готують житлову реформу

Шуляк зазначила, що житло залишається одним із державних пріоритетів. За її словами, в Україні стартує масштабна житлова реформа, початком якої стало ухвалення рамкового законопроєкту "Про основні засади житлової політики".

Наразі готуються й інші документи, зокрема законопроєкт про фонд соціального житла.

Водночас запропоновані видатки ще можуть змінитися, оскільки Верховна Рада має розглянути проєкт Державного бюджету на 2027 рік.