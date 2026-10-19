В Украине расширили "єОселя": Минэкономики объяснило изменения для молодых семей

Кабинет министров обновил условия программы доступной ипотеки в Украине "єОселя" - с акцентом на поддержку молодых семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики и окружающей среды.
"єОселя" является одной из самых успешных правительственных программ, ведь предлагает выгодные и гибкие условия кредитования жилья, а также постоянно обновляется в соответствии с потребностями населения", - рассказал заместитель министра экономики и окружающей среды Виталий Петрук.
Постановление, изменившее программу доступной ипотеки, правительство приняло 15 октября 2026 года.
Это решение, в частности:
"Сегодняшние изменения расширяют кредитование для молодежи и предлагают дополнительные стимулы - снижение базовой ставки за каждого ребенка", - поделился Петрук.
Кроме того, по его словам, принятый КМУ документ:
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В пресс-службе Минэкономики сообщили, что среди ключевых изменений в программе "єОселя" - выделение новой целевой категории граждан - "молодежной модели" кредитования.
Уточняется, что для этой категории вводится ступенчатая базовая процентная ставка:
Предусматривается также снижение процентной ставки за рождение детей.
Так, базовая ставка для новой категории уменьшается на 2 процентных пункта за каждого ребенка:
"С ограничением минимальной ставки на уровне 0,1%", - уточнили в Минэкономики.
Согласно введенным изменениям, предполагается расширение параметров выбора жилья для молодых семей.
Речь о том, что и стоимость, и площадь жилья - для "молодежной модели" - могут превышать нормативные параметры до 40%.
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Среди других важных изменений, по данным министерства, стимулирование ипотеки в прифронтовых регионах.
Так, льготные условия приобретения жилья (20+ лет эксплуатации) распространяются на Николаевскую область.
Уточняется также статус имущественного поручителя.
"Отныне это третье лицо, которое не является должником по обеспеченному обязательству, но предоставляет собственное имущество или имущественные права в залог либо ипотеку", - объяснили гражданам.
Отмечается, что имущественными поручителями могут быть члены семьи кандидата или заемщика.
"Также добавили отдельный термин для членов семьи внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в пользу которого покупается имущество", - рассказали в министерстве.
Произошло и изменение правил проверки имущественного положения кандидатов.
"Срок (36 месяцев) проверки фактов отчуждения недвижимости перенесены - с даты подачи заявления на дату заключения кредитного договора", - сообщили в Минэкономики.
Это "делает невозможным злоупотребления в период оформления кредита".
Другое важное изменение - усиление цифровизации через "Дія".
Теперь участник программы, являющийся ВПЛ, обязан вносить сведения о родственниках и супругах в электронной форме (через "Дія").
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"єОселя" - это государственная ипотечная программа, которая дает возможность украинцам приобрести собственное жилье на льготных условиях.
Инициатива направлена на:
Реализовывают программу Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселя" стали: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK, "Радабанк".
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала за основу важный для ВПЛ законопроект. Он позволит переселенцам оформлять жилье, которое они покупают с помощью жилых ваучеров, в ипотеку.
Кроме того, мы объясняли, как именно взять дешевый кредит на жилье по программе "єОселя".
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