ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні розробили сіткомет з радаром для полювання на ворожі дрони: деталі

Україна, Четвер 04 грудня 2025 22:13
UA EN RU
В Україні розробили сіткомет з радаром для полювання на ворожі дрони: деталі Фото: система AirNet для полювання на дрони (Мілітарний)
Автор: Антон Корж

В Україні компанія AirNet розробила автоматичний сіткомет з радаром, який встановлюється на дрони та дозволяє захоплювати ворожі безпілотники. Система дуже проста і працює в автоматичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Сіткомет з радаром від AirNet вперше показали публічно під час виставки Brave1 Components. Система важить всього 780 грамів, має модульну конструкцію та може встановлюватися на будь-які платформи. Активувати систему та керувати нею можна з пульта керування безпілотника, на якому вона змонтована.

Система AirNet працює за принципом "plug-and-play": оператору достатньо підключити живлення та піднятися на висоту вище п'яти метрів. Після цього автоматично активується пошуковий радар, який дозволяє визначати координати рухомих об'єктів у повітрі у тривимірній площині - відстань, азимут та висоту польоту.

Як тільки дрон наближається до БПЛА-противника на відстань хоча б шість метрів, система AirNet виявляє ціль, аналізує інформацію та надсилає команду на підпал піропатрона. В цей момент відстрілюється сітка - вона може летіти на відстань до 10 метрів - охоплює ворожий дрон та блокує його подальший рух.

"Оператору не потрібно розраховувати час - система робить це самостійно", - сказав представник компанії виданню.

БПЛА, який спіймала сітка, залишається прикріпленим до дрона. Це дозволяє оператору відтягнути трофей у безпечне місце. Транспортна нитка без проблем витримує навантаження до 20 кілограмів.

А якщо захоплений дрон становить потенційну загрозу, або важить понад 20 кілограмів - оператор може дистанційно активувати механізм скиду. Сітка від'єднається від системи та впаде разом із дроном. Це жодним чином не відіб'ється на боєздатності "мисливця": на базі достатньо просто замінити картридж із сіткою та піропатрон.

"Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БпЛА", - запевнив представник компанії.

Фото: "Мілітарний"

Як стало відомо 30 листопада, Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн. В першу чергу мова йде про дрони-перехоплювачі.

Також раніше стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

Окрім того, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони Україна
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни