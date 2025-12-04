ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине разработали сеткомет с радаром для охоты на вражеские дроны: детали

Украина, Четверг 04 декабря 2025 22:13
UA EN RU
В Украине разработали сеткомет с радаром для охоты на вражеские дроны: детали Фото: система AirNet для охоты на дроны (Милитарный)
Автор: Антон Корж

В Украине компания AirNet разработала автоматический сеткомет с радаром, который устанавливается на дроны и позволяет захватывать вражеские беспилотники. Система очень проста и работает в автоматическом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Сеткомет с радаром от AirNet впервые показали публично во время выставки Brave1 Components. Система весит всего 780 граммов, имеет модульную конструкцию и может устанавливаться на любые платформы. Активировать систему и управлять ею можно с пульта управления беспилотника, на котором она смонтирована.

Система AirNet работает по принципу "plug-and-play": оператору достаточно подключить питание и подняться на высоту выше пяти метров. После этого автоматически активируется поисковый радар, который позволяет определять координаты движущихся объектов в воздухе в трехмерной плоскости - расстояние, азимут и высоту полета.

Как только дрон приближается к БПЛА-противнику на расстояние хотя бы шесть метров, система AirNet обнаруживает цель, анализирует информацию и посылает команду на поджог пиропатрона. В этот момент отстреливается сетка - она может лететь на расстояние до 10 метров - охватывает вражеский дрон и блокирует его дальнейшее движение.

"Оператору не нужно рассчитывать время - система делает это самостоятельно", - сказал представитель компании изданию.

БПЛА, который поймала сетка, остается прикрепленным к дрону. Это позволяет оператору оттянуть трофей в безопасное место. Транспортная нить без проблем выдерживает нагрузку до 20 килограммов.

А если захваченный дрон представляет потенциальную угрозу, или весит более 20 килограммов - оператор может дистанционно активировать механизм сброса. Сетка отсоединится от системы и упадет вместе с дроном. Это никак не отразится на боеспособности "охотника": на базе достаточно просто заменить картридж с сеткой и пиропатрон.

"Один выстрел сеткой стоит примерно 50 долларов, но может вывести из строя любой дрон с пропеллерами, включая большие модели БпЛА", - заверил представитель компании.

Фото: "Милитарный"

Как стало известно 30 ноября, Украина и Норвегия совместно будут производить отечественные дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран. В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках.

Также ранее стало известно, что Британия подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Украина
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне