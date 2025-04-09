В Україні на виставці показали дрон, який "полює" за "Шахедами" (фото)
Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) продемонстрував безпілотник для перехоплення ворожих дронів типу Shahed. За останні місяці розробка вже знищила кілька десятків ворожих БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Як розповідає "Мілітарний", розробку було представлено бельгійській делегації на чолі з прем'єр-міністром Бельгії Барту де Вевером, який вчора, 8 квітня, прибув з візитом до Києва.
Фото: в Україні розробили безпілотник для "полювання" на "Шахеди" (t.me/weukrainetv)
Як розповіли розробники, безпілотник вже активно використовується для перехоплення "Шахедів". За останні два місяці він знищив більше 20 дронів-камікадзе. Водночас його можна застосовувати й проти менших цілей, наприклад, розвідувальних безпілотників.
Зазначається, що тактико-технічні характеристики розробки наразі невідомі. Розробники, своєю чергою, лише розповіли, що максимальна швидкість безпілотника становить 200 км/год, а максимальна висота польоту - 5 км.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, протягом минулого року, в Україні було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Зокрема в кінці січня відомство розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів, яке відбувається на базі державного підприємства.
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