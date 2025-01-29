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Міноборони розпочало виробництво кодифікованих FPV-дронів

Середа 29 січня 2025 10:37
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Міноборони розпочало виробництво кодифікованих FPV-дронів Ілюстративне фото: Міноборони розпочало виробництво кодифікованих FPV-дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів. Воно відбувається на базі державного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві уточнили, що проект реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво дронів.

Продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

"Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", - прокоментував перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Міноборони вже розробило дорожню карту для організації подібних виробництв з іншими розробниками безпілотників.

Раніше РБК-Україна писало про те, що минулого року було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Зокрема, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".

Також Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.

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