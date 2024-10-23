ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році: що кажуть у Міноборони

Київ, Середа 23 жовтня 2024 15:12
UA EN RU
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році: що кажуть у Міноборони Фото: перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що Україні вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, про які наприкінці минулого року говорив колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він заявляв, що у 2024-му в Україні планують виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів з середньою дальністю польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів.

"Цифри я називати не буду. Але всі ці показники по цьому напрямку, з цих номенклатур перевиконано. Це завдяки створенню сприятливих умов для розвитку в Україні оборонної індустрії за цим напрямком. Тобто Кабінетом міністрів були створені такі умови, які спонукали розширення виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств", - заявив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони додав, що виробництво зробило дуже вагомий крок у створенні безпілотних систем. Особливо це стосується безпілотної авіації, ближньої та дальньої дії.

"Також великий крок у цьому році зроблений в напрямку розвитку наземних роботизованих комплексів та надводних комплексів. Загалом за цей рік було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки - це за дев'ять місяців 2024 року", - сказав він.

За словами Гаврилюка, з лютого 2022 року допущено до постачання у військах понад 200 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) різних типів та призначення, понад 40 наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. Більшість з них - саме у 2024 році. За дев'ять місяців поточного року було допущено до експлуатації 140 БпАК та 33 НРК.

Виробництво дронів в Україні

Від початку повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво безпілотників. В Україні розробкою та виробництвом дронів займають як державні, так і приватні компанії.

Українські виробники розробляють ударні, розвідувальні дрони, а також морські дрони, які знищують російський флот.

Раніше в уряді заявили, що Україна за рік здатна виробити понад 3 млн дронів різних типів.

За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, дрони українського виробництва можуть вражати об’єкти на відстані до 1800 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні Дрони
NEWS
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні