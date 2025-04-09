В Украине разработали беспилотник для "охоты" на "Шахеды": как выглядит разработка

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продемонстрировал беспилотник для перехвата вражеских дронов типа Shahed. За последние месяцы разработка уже уничтожила несколько десятков вражеских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный ".

Как рассказывает "Милитарный", разработка была представлена бельгийской делегации во главе с премьер-министром Бельгии Барту де Вевером, который вчера, 8 апреля, прибыл с визитом в Киев.

Фото: в Украине разработали беспилотник для "охоты" на "Шахеды" (t.me/weukrainetv)

Как рассказали разработчики, беспилотник уже активно используется для перехвата "Шахедов". За последние два месяца он уничтожил более 20 дронов-камикадзе. В то же время его можно применять и против меньших целей, например, разведывательных беспилотников.

Отмечается, что тактико-технические характеристики разработки пока неизвестны. Разработчики, в свою очередь, лишь рассказали, что максимальная скорость беспилотника составляет 200 км/ч, а максимальная высота полета - 5 км.