В Украине разработали беспилотник для "охоты" на "Шахеды": как выглядит разработка
Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продемонстрировал беспилотник для перехвата вражеских дронов типа Shahed. За последние месяцы разработка уже уничтожила несколько десятков вражеских БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
Как рассказывает "Милитарный", разработка была представлена бельгийской делегации во главе с премьер-министром Бельгии Барту де Вевером, который вчера, 8 апреля, прибыл с визитом в Киев.
Фото: в Украине разработали беспилотник для "охоты" на "Шахеды" (t.me/weukrainetv)
Как рассказали разработчики, беспилотник уже активно используется для перехвата "Шахедов". За последние два месяца он уничтожил более 20 дронов-камикадзе. В то же время его можно применять и против меньших целей, например, разведывательных беспилотников.
Отмечается, что тактико-технические характеристики разработки пока неизвестны. Разработчики, в свою очередь, лишь рассказали, что максимальная скорость беспилотника составляет 200 км/ч, а максимальная высота полета - 5 км.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, в течение прошлого года, в Украине было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.
В частности в конце января ведомство начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов, которое происходит на базе государственного предприятия.
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