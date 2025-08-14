В Україні різко зросли зарплати в агросекторі: хто і скільки заробляє у 2025 році

За останній рік заробітні плати в аграрній галузі України зросли на 15%, а в окремих професіях - майже на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
У липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли у більшості ключових аграрних професій:
Роботодавці продовжують активно шукати кадри, особливо в сезон польових робіт. У липні цього року на одну вакансію в агросекторі припадало майже 23 відгуки, тоді як рік тому - 20. Найзатребуванішими серед роботодавців залишаються трактористи, а найбільше відгуків пошукачів зібрала професія агронома.
Частка вакансій із бронюванням у агросекторі залишається відносно низькою, але демонструє значне зростання. У липні 2025 року їх кількість на OLX збільшилася у 6,2 раза порівняно з торішнім показником: з 1% до 7% серед усіх оголошень у категорії "Сільське та лісове господарство".
Аналітики зазначають, що аграрний сектор і надалі є стратегічно важливим для економіки України. Зростання зарплат та стабільний попит на працівників свідчать про здорову конкуренцію, а збільшення кількості вакансій із бронюванням підкреслює його роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни.
Нагадаємо, у липні 2025 року ринок праці прифронтових областей зріс: вакансій стало на 13% більше, а відгуків кандидатів - на 27% у порівнянні з 2024 роком. Найбільший попит - на робітничі спеціальності, продавців, працівників логістики та службу в Силах оборони.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку серпня на порталі Держслужби зайнятості з’явилося майже 20 тисяч нових вакансій, серед яких - кілька рідкісних професій: стильмейкер, поліграфолог, флотатор, рецептурник та наїзник. Такі оголошення трапляються нечасто, оскільки потребують вузькопрофільних знань і навичок.