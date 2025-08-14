RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине резко выросли зарплаты в агросекторе: кто и сколько зарабатывает в 2025 году

Фото: В Украине выросли зарплаты в агросекторе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

За последний год заработные платы в аграрной отрасли Украины выросли на 15%, а в отдельных профессиях - почти на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го медианные зарплаты выросли у большинства ключевых аграрных профессий:

  • тракторист - с 25 000 гривен до 30 000 гривен (+20%);
  • пилорамщик - с 23 500 гривен до 30 000 гривен (+28%);
  • агроном - с 24 000 гривен до 25 000 гривен (+4%);
  • другие специальности - с 19 000 гривен до 20 000 гривен (+5%).

Спрос и конкуренция

Работодатели продолжают активно искать кадры, особенно в сезон полевых работ. В июле этого года на одну вакансию в агросекторе приходилось почти 23 отклика, тогда как год назад - 20. Самыми востребованными среди работодателей остаются трактористы, а больше всего откликов соискателей собрала профессия агронома.

Бронирование от мобилизации

Доля вакансий с бронированием в агросекторе остается относительно низкой, но демонстрирует значительный рост. В июле 2025 года их количество на OLX увеличилось в 6,2 раза по сравнению с прошлогодним показателем: с 1% до 7% среди всех объявлений в категории "Сельское и лесное хозяйство".

Аналитики отмечают, что аграрный сектор и в дальнейшем является стратегически важным для экономики Украины. Рост зарплат и стабильный спрос на работников свидетельствуют о здоровой конкуренции, а увеличение количества вакансий с бронированием подчеркивает его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Напомним, в июле 2025 года рынок труда прифронтовых областей вырос: вакансий стало на 13% больше, а откликов кандидатов - на 27% по сравнению с 2024 годом. Наибольший спрос - на рабочие специальности, продавцов, работников логистики и службу в Силах обороны.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале августа на портале Госслужбы занятости появилось почти 20 тысяч новых вакансий, среди которых - несколько редких профессий: стильмейкер, полиграфолог, флотатор, рецептурщик и наездник. Такие объявления встречаются нечасто, поскольку требуют узкопрофильных знаний и навыков.

аграріїЗарплата в Украине