До України йдуть заморозки: синоптик назвала точну дату
З середи, 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За словами Діденко, сьогодні, 23 вересня, українці відчувають найтепліший день найближчого часу. У багатьох регіонах температура нагадує літо, проте погода почала мінятися.
Вже сьогодні атмосферний фронт почав заходити на Волинь, Рівненщину та Львівщину, приносячи дощі, щільну хмарність і перші ознаки похолодання.
Завтра, 24 вересня, зона опадів розшириться. Дощі можливі на півночі та подекуди у центральних областях. Денна температура знизиться до +12…+16 градусів.
У середу, 25 вересня, тепла погода ще протримається лише на півдні та сході, де очікується +20…+27 градусів, а на Луганщині навіть до +29. Проте вже цього ж дня холод пошириться і на ці регіони.
У другій половині тижня Україна опиниться під впливом антициклону арктичного походження. Він принесе суху, ясну, але холодну погоду.
"Вночі 25-го вересня на півночі, у нічні години 26, 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України є ймовірність заморозків", - повідомила синоптик.
Вдень, за даними Діденко, температура становитиме лише +12…+16 градусів.
Погода у Києві
У Києві сьогодні сонячно і тепло, але вже завтра стане відчутно холодніше. У столиці очікується хмарність, місцями дощ і денна температура близько +15 градусів.
Перші холоди в Україні
Ще 24 серпня 2025 року на урочищі Заросляк, що неподалік Говерли, випав перший сніг.
Вже наступного дня, 25 серпня, у Львові було зафіксовано новий температурний рекорд за мінімальними показниками повітря, перевищивши попередній, який тримався з 1964 року.
Тим часом у одному з гірських сіл Буковини спостерігалися приморозки.
Як повідомила у коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, вже цього тижня в Україні відбуватимуться процеси, спрямовані на поступову зміну характеру погоди.
