В Украину идут заморозки: синоптик назвала точную дату
Со среды, 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По словам Диденко, сегодня, 23 сентября, украинцы испытывают самый теплый день в ближайшее время. Во многих регионах температура напоминает лето, однако погода начала меняться.
Уже сегодня атмосферный фронт начал заходить на Волынь, Ровенскую и Львовскую области, принося дожди, плотную облачность и первые признаки похолодания.
Завтра, 24 сентября, зона осадков расширится. Дожди возможны на севере и местами в центральных областях. Дневная температура снизится до +12...+16 градусов.
В среду, 25 сентября, теплая погода еще продержится только на юге и востоке, где ожидается +20...+27 градусов, а на Луганщине даже до +29. Однако уже в этот же день холод распространится и на эти регионы.
Во второй половине недели Украина окажется под влиянием антициклона арктического происхождения. Он принесет сухую, ясную, но холодную погоду.
"Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - сообщила синоптик.
Днем, по данным Диденко, температура составит лишь +12...+16 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня солнечно и тепло, но уже завтра станет ощутимо холоднее. В столице ожидается облачность, местами дождь и дневная температура около +15 градусов.
Первые холода в Украине
Еще 24 августа 2025 года на урочище Заросляк, недалеко от Говерлы, выпал первый снег.
Уже на следующий день, 25 августа, во Львове был зафиксирован новый температурный рекорд по минимальным показателям воздуха, превысив предыдущий, который держался с 1964 года.
Тем временем в одном из горных сел Буковины наблюдались заморозки.
Как сообщила в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, уже на этой неделе в Украине будут происходить процессы, направленные на постепенное изменение характера погоды.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.