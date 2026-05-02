В Україні різко потепліє: в яких регіонах буде вище за +20

Вдень по всій країні очікується від +12 до +21 градуса. Найтепліше буде на заході та подекуди на півночі - там стовпчик термометра підніметься до +17...+21 градусів.

Вночі в окремих регіонах ще можливі незначні заморозки.

Більшості областей дощі не загрожують. Виняток - Чернігівщина та Київщина.

"Лише якийсь капосний вологий острівець спробує полякати дощиком на Чернігівщині та Київщині", - йдеться у повідомленні синоптикині Наталки Діденко.

Фото: погода в Україні 3 травня (скриншот meteo.gov.ua/)

На початку наступного тижня в Україні прогнозується сонячна та тепла погода.

Погода у Києві

У столиці 3 травня вдень потепліє до +18...+20 градусів. Повністю сухої погоди синоптикиня не гарантує.

"З дощами якось трохи дивно - ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці", - каже Діденко.