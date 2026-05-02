В Україні різко потепліє: в яких регіонах буде вище за +20

21:20 02.05.2026 Сб
2 хв
Де в Україні 3 травня буде найтепліше?
aimg Олена Чупровська
Фото: синоптики пообіцяли Україні хороший початок тижня (Любов Калашнікова, РБК-Україна)

Неділя принесе в Україну справжнє тепло - у низці регіонів температура сягне майже літніх позначок, хоча вночі подекуди ще можливі заморозки.

Температура: від +12 до +22

Вдень по всій країні очікується від +12 до +21 градуса. Найтепліше буде на заході та подекуди на півночі - там стовпчик термометра підніметься до +17...+21 градусів.

Вночі в окремих регіонах ще можливі незначні заморозки.

Більшості областей дощі не загрожують. Виняток - Чернігівщина та Київщина.

"Лише якийсь капосний вологий острівець спробує полякати дощиком на Чернігівщині та Київщині", - йдеться у повідомленні синоптикині Наталки Діденко.

Фото: погода в Україні 3 травня (скриншот meteo.gov.ua/)

На початку наступного тижня в Україні прогнозується сонячна та тепла погода.

Погода у Києві

У столиці 3 травня вдень потепліє до +18...+20 градусів. Повністю сухої погоди синоптикиня не гарантує.

"З дощами якось трохи дивно - ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці", - каже Діденко.

Нагадаємо, квітень 2026 року виявився аномально холодним. Як повідомляло РБК-Україна, середня температура у Києві за місяць склала 8,1°С - майже на два градуси нижче кліматичної норми.

У Київській області зафіксували кілька температурних рекордів: зокрема, 30 квітня на станції "Пісківка" опустилося до -3,3°С, що перевищило попередній рекорд 2007 року.

Як повідомляло РБК-Україна, фахівці Укргідрометцентру пояснили таку погоду нестандартними синоптичними процесами - переважанням холодних повітряних мас із півночі Європи.

Сніг наприкінці квітня у центрі, на сході та півдні країни не є нормою і трапляється лише раз на 15-20 років.

