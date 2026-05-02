В Украине резко потеплеет: в каких регионах будет выше +20

Воскресенье принесет в Украину настоящее тепло - в ряде регионов температура достигнет почти летних отметок, хотя ночью кое-где еще возможны заморозки.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Днем по всей стране ожидается от +12 до +21 градуса. Теплее всего будет на западе и кое-где на севере - там столбик термометра поднимется до +17...+21 градусов.
Ночью в отдельных регионах еще возможны незначительные заморозки.
Большинству областей дожди не грозят. Исключение - Черниговская и Киевская области.
"Только какой-то пакостный влажный островок попытается попугать дождиком на Черниговщине и Киевщине", - говорится в сообщении синоптика Натальи Диденко.
Фото: погода в Украине 3 мая (скриншот meteo.gov.ua/)
В начале следующей недели в Украине прогнозируется солнечная и теплая погода.
В столице 3 мая днем днем потеплеет до +18...+20 градусов. Полностью сухой погоды синоптик не гарантирует.
"С дождями как-то немного странно - вроде и антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может вызвать короткий дождь в столице", - говорит Диденко.
Напомним, апрель 2026 года оказался аномально холодным. Как сообщало РБК-Украина, средняя температура в Киеве за месяц составила 8,1°С - почти на два градуса ниже климатической нормы.
В Киевской области зафиксировали несколько температурных рекордов: в частности, 30 апреля на станции "Песковка" опустилось до -3,3°С, что превысило предыдущий рекорд 2007 года.
Как сообщало РБК-Украина, специалисты Укргидрометцентра объяснили такую погоду нестандартными синоптическими процессами - преобладанием холодных воздушных масс с севера Европы.
Снег в конце апреля в центре, на востоке и юге страны не является нормой и случается лишь раз в 15-20 лет.