В Україні різко потепліє: в яких регіонах буде вище за +20

21:20 02.05.2026 Сб
2 хв
Де в Україні 3 травня буде найтепліше?
aimg Олена Чупровська
В Україні різко потепліє: в яких регіонах буде вище за +20 Фото: синоптики пообіцяли Україні хороший початок тижня (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Неділя принесе в Україну справжнє тепло - у низці регіонів температура сягне майже літніх позначок, хоча вночі подекуди ще можливі заморозки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптикиню Наталку Діденко.

Читайте також: Нарешті +25: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє тепло

Температура: від +12 до +22

Вдень по всій країні очікується від +12 до +21 градуса. Найтепліше буде на заході та подекуди на півночі - там стовпчик термометра підніметься до +17...+21 градусів.

Вночі в окремих регіонах ще можливі незначні заморозки.

Більшості областей дощі не загрожують. Виняток - Чернігівщина та Київщина.

"Лише якийсь капосний вологий острівець спробує полякати дощиком на Чернігівщині та Київщині", - йдеться у повідомленні синоптикині Наталки Діденко.

Фото: погода в Україні 3 травня (скриншот meteo.gov.ua/)

На початку наступного тижня в Україні прогнозується сонячна та тепла погода.

Погода у Києві

У столиці 3 травня вдень потепліє до +18...+20 градусів. Повністю сухої погоди синоптикиня не гарантує.

"З дощами якось трохи дивно - ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці", - каже Діденко.

Нагадаємо, квітень 2026 року виявився аномально холодним. Як повідомляло РБК-Україна, середня температура у Києві за місяць склала 8,1°С - майже на два градуси нижче кліматичної норми.

У Київській області зафіксували кілька температурних рекордів: зокрема, 30 квітня на станції "Пісківка" опустилося до -3,3°С, що перевищило попередній рекорд 2007 року.

Як повідомляло РБК-Україна, фахівці Укргідрометцентру пояснили таку погоду нестандартними синоптичними процесами - переважанням холодних повітряних мас із півночі Європи.

Сніг наприкінці квітня у центрі, на сході та півдні країни не є нормою і трапляється лише раз на 15-20 років.

Більше по темі:
Погода в Україні Погода
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги