В Украине резко потеплеет: в каких регионах будет выше +20

Воскресенье принесет в Украину настоящее тепло - в ряде регионов температура достигнет почти летних отметок, хотя ночью кое-где еще возможны заморозки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Температура: от +12 до +22

Днем по всей стране ожидается от +12 до +21 градуса. Теплее всего будет на западе и кое-где на севере - там столбик термометра поднимется до +17...+21 градусов.

Ночью в отдельных регионах еще возможны незначительные заморозки.

Большинству областей дожди не грозят. Исключение - Черниговская и Киевская области.

"Только какой-то пакостный влажный островок попытается попугать дождиком на Черниговщине и Киевщине", - говорится в сообщении синоптика Натальи Диденко.

Фото: погода в Украине 3 мая (скриншот meteo.gov.ua/)

В начале следующей недели в Украине прогнозируется солнечная и теплая погода.

Погода в Киеве

В столице 3 мая днем днем потеплеет до +18...+20 градусов. Полностью сухой погоды синоптик не гарантирует.

"С дождями как-то немного странно - вроде и антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может вызвать короткий дождь в столице", - говорит Диденко.